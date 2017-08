Bolt n'a «pas de regret de ne pas avoir arrêté à Rio»

La légende du sprint Usain Bolt, retraité depuis la veille et son abandon sur crampe en finale du 4X100 m, a expliqué en clôture des Mondiaux de Londres qu'il n'avait «aucun regret de ne pas avoir arrêté après les jeux de Rio 2016». Il a aussi confirmé dans une conférence de presse à guichets fermés que sa décision de mettre un terme à son incomparable carrière était irrémédiable.

«J'ai vu trop de gens revenir et se faire humilier. Je ne pense pas qu'un mauvais championnat (réd: médaillé de bronze au 100 m) puisse changer tout ce que j'ai réalisé dans ma carrière», a estimé le Jamaïcain aux 19 médailles d'or olympiques (8) et mondiales (11). «Cela a été un mauvais championnat pour beaucoup d'athlètes et pas seulement pour moi. Il y a eu beaucoup de surprises et je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi mais il y a toujours une explication», a consenti celui qui a dominé sans partage le sprint avant ses échecs londoniens.

«Maintenant, je suis content de pouvoir me reposer. Je suis athlète depuis que j'ai dix ans et j'en ressens la nécessité. J'ai envie de voyager, m'amuser et passer un peu de temps avec mes proches, a-t-il ajouté. Je ne sais pas précisément ce que je vais faire, mais je veux aider mon sport et mon agent va voir avec Sebastian Coe (président de l'IAAF) ce que je peux faire.»

Interrogé sur l'avenir du sprint dans son pays, il a dit: «Il y a beaucoup de talents mais ils doivent avoir le désir de devenir les meilleurs, comme j'ai eu ce désir.» I a aussi rappelé: «J'ai toujours dit que les athlètes dopés devaient avoir une suspension à vie.»

Au revoir au passé

«J'ai dit au revoir aux fans et à mon passé d'athlète. J'ai presque pleuré mais les larmes ne sont pas venues», a encore déclaré la légende au sujet de son dernier tour de piste, en marchant. «Ces deux derniers jours ont été difficiles et c'est un grand moment d'émotion pour moi», avait-il lâché dans l'enceinte olympique, en faisant un dernier tour sur la musique et les paroles de «Reggae Night».

En présence de Coe, ex-grand champion de demi-fond, Bolt a reçu en hommage un bout de tartan du stade olympique, sur lequel il avait gravé une partie de l'histoire de l'athlétisme aux Jeux 2012 (trois ors). Il a aussi, pour la photo de famille, embrassé ses parents, applaudi en direction du public et improvisé quelques pas de danse dans son survêtement jaune de la Jamaïque. (si/nxp)