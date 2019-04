Bosna Yverdon a fait appel au coeur des anciens

Même lui est parti. Amir Mehmedovic. L’emblématique gardien du FC Bosna Yverdon, le seul qui a traversé toutes les tempêtes du jeune club communautaire, a fini par dire stop, quittant l’équipe l’été dernier. Sans lui, les Yverdonnois n’étaient plus tout à fait les mêmes et ce départ symbolisait la descente d’un club qui a longtemps été un modèle de réussite sportive.

Depuis sa fondation en 2004, le FC Bosna Yverdon a grimpé très vite, devenant une formation respectée de 2e ligue. Les finales n’étaient même pas si loin, à l’été 2017, mais tout est allé très vite dans le mauvais sens ensuite, jusqu’à la mortifiante relégation en 3e ligue à l’été 2018. Tout le monde est parti ensuite, la notion de drapeau s’oubliant alors un peu vite face à la crise sportive.

«Au début de la saison, on avait deux joueurs dans le contingent…», rappelle Haso Suljic, ancien joueur devenu entraîneur. Le premier tour a été un calvaire, avec une seule victoire au compteur et… que des défaites, dont un atroce 0-11 à la maison face à Chavornay. «Mais on n’a pas baissé les bras et cet hiver, avec mon comité, on a beaucoup travaillé», explique Haso Suljic. L’ancien défenseur central a pris son téléphone, il a contacté nombreux de ses anciens coéquipiers et les a convaincus de venir aider leur club de cœur. Plus facile quand on s’appelle Bosna de jouer sur l’amour du maillot? Haso Suljic tempère: «À une époque, je vous aurais dit oui, mais c’est devenu de plus en plus compliqué. On a fait un gros boulot cet hiver.»

Symbole de ce recrutement conséquent, le retour d’Elmedin Hasanovic, excellent joueur du FC La Sarraz-Eclépens (2e ligue inter). «Ils avaient besoin d’un coup de pouce et pas mal de joueurs ont fait l’effort de revenir. Plus qu’un club, c’est la famille, les racines, le sang», a imagé le milieu de terrain. Comme un symbole, Bosna est allé gagner 0-1 sur le terrain de Chavornay samedi. La route du maintien est encore longue, mais l’espoir est désormais revenu.

Haso Suljic, entraîneur du FC Bosna Yverdon.