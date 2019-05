C’est Primoz Roglic le patron

La Slovénie est à l’honneur sur les routes romandes! Après le succès de Jan Tratnik mardi sur le prologue, c’est son compatriote de l’équipe Jumbo-Visma qui l’a emporté mercredi. Primoz Roglic, vainqueur du classement général en 2018, a déjà pris le pouvoir dans les Hauts du canton de Neuchâtel. Il s’est imposé au sprint dans un groupe d’une vingtaine de coureurs et chipé ainsi le maillot jaune de leader à celui qui l’en avait privé la veille.

L’ancien champion de saut à skis a parfaitement joué le coup dans le difficile final chaux-de-fonnier. Il n’a pas bronché quand Geraint Thomas, vainqueur du dernier Tour de France, ou le puissant Emanuel Buchmann ont tenté leur chance en force. Roglic a ensuite surgi de nulle part pour lever les bras sur la ligne. Il est ainsi monté sur son 11e podium de la saison, en 17 jours de course, classements d’étape et de fins de tours confondus. Exceptionnel.

Simon Pellaud s'est montré

Simon Pellaud et l’équipe de Suisse voulaient se montrer à l’avant, c’est déjà chose faite et de belle manière, lors de cette 1re étape sur les routes neuchâteloises. Le Valaisan s’est échappé dans un groupe d’une douzaine d’hommes aux côtés de son coéquipier Patrick Schelling et est allé glaner le maillot de meilleur grimpeur au terme des cinq ascensions de la journée. Il en rêvait et il l’a fait, mais ne vous attendez pas à ce qu’il reste sage ces prochains jours…

Cette échappée a logiquement été reprise par le gros de la troupe à une trentaine de kilomètres de l’arrivée et les cadors ont pu s’expliquer sur le Pod. Jan Tratnik, lui, a craqué dans la dernière boucle et dû céder son maillot.

(nxp)