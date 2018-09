Cabral: «Le LS était la meilleure équipe sur le terrain»

Le Lausanne-Sport n’a pas réussi à rejoindre le Stade Nyonnais en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Battu 1-0 par un FC Sion très décevant, le leader de Challenge League a pourtant eu, dans la dernière demi-heure, quelques bonnes possibilités de pousser son adversaire en prolongation. Une élimination qui, en fin de compte, laisse donc pas mal de regrets au capitaine lausannois, Adilson Cabral, et à ses coéquipiers.

- Adilson Cabral, n’avez-vous pas l’impression que cette qualification était largement à la portée du LS?

- Absolument et ce résultat est une déception pour nous. Il ne nous a pas manqué qu’un brin de réussite pour au moins pousser Sion à jouer des prolongations. Je dirais même que nous méritions cette victoire car, sur l’ensemble du match, le LS a clairement été la meilleure sur le terrain. Celle qui s’est aussi procuré le plus d’occasions de but et qui a eu le plus souvent la possession du ballon. Malheureusement, tout cela n’a pas suffi.

- D’accord mais pourquoi le LS n’a-t-il commencé à jouer qu’après la pause et alors que Sion menait à la marque?

- Pour cette rencontre, le coach avait choisi d’appliquer un nouveau système de jeu, avec trois défenseurs et deux attaquants. Tactiquement, il nous a fallu un peu de temps pour bien trouver nos marques, les bons ajustements. Ensuite, tout a mieux été, surtout lorsque nous avons retrouvé notre schéma de jeu habituel. Malgré cela, je tiens à souligner que Sion ne s’est créé que deux occasions seulement de toute la partie avant le penalty que les Valaisans ratent dans les arrêts de jeu.

- On peine toujours à savoir quelle est la vraie valeur de ce LS…

- (Il sourit) Moi aussi. Il ne faut pas oublier qu’un nouveau coach est arrivé il y a deux mois seulement, avec ses idées. Pas mal de changements sont aussi intervenus au sein de notre groupe durant l’été. Ce qui nécessite un certain temps d’adaptation. Mais je sens que les choses se mettent peu à peu en place. Aujourd’hui, je dirais qu’il nous manque encore la continuité. Nous devons progresser pour prolonger durant plus d’une heure nos bonnes séquences de jeu. Tout cela va venir, j’en suis persuadé.

- Vous pouvez désormais pleinement vous concentrer sur le championnat.

- La promotion a toujours été notre principal objectif cette saison. La Coupe de Suisse n’était qu’un bonus que nous n’avons malheureusement plus même si nous avons tout fait pour prolonger un peu cette belle aventure. Tout le groupe va, dès mardi, mettre toute son énergie pour que nous puissions regagner notre place en Super League au printemps prochain. (nxp)