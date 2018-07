Cabral prolonge de deux ans au LS

Malgré la relégation du Lausanne-Sport en Challenge League, Adilson Cabral est resté fidèle à son club. Le milieu de terrain de 29 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2020, a annoncé le club dans un communiqué. «Enfant du club, joueur au palmarès éloquent, Adilson Cabral a décidé de prolonger son bail au sein du FC Lausanne-Sport pour les deux prochaines années, soit jusqu'au 30 juin 2020, est-il indiqué. De retour au LS depuis ce printemps, il a immédiatement exprimé quelles étaient ses intentions au sein du vestiaire vaudois.»

Le directeur sportif, Pablo Iglesias, s'est réjoui de la prolongation du natif de Praia (Cap-Vert): «Tout au long du printemps dans une atmosphère difficile, Cabral a prouvé à plusieurs reprises et de différentes manières, être totalement impliqué et concerné par le futur de notre et son club. (...) Ces bonnes dispositions ont suscité la curiosité d'autres clubs de Super League traduites par des propositions, dont une, provenant même de l'étranger, raisons pour lesquelles nous sommes très heureux de pouvoir le compter parmi nous pour relever ce défi aussi difficile que passionnant.»

Depuis son retour, en mars, Adilson Cabral a participé à huit matches de Super League avec le LS, pour un but. (nxp)