Capela débutera sa saison chez le champion 2017

L' équipe des Houston Rockets ira défier le tenant du titre Golden State à Oakland le mardi 17 octobre. Une seule autre rencontre est prévue ce jour-là: elle opposera les Cavaliers de LeBron James, qui ont subi la loi de Golden State en finale du dernier championnat, aux Boston Celtics.

Thabo Sefolosha jouera quant à lui son premier match officiel sous le maillot du Jazz le 18 octobre. Utah accueillera les Denver Nuggets à Salt Lake City. Houston, qui devra disputer sept de ses dix premiers matches de la saison à l'extérieur, affrontera Sacramento en terre californienne ce jour-là.

Quatre «derbies» suisses figurent au menu de la prochaine saison régulière. Thabo Sefolosha se déplacera à Houston le 5 novembre et le 18 décembre, et Clint Capela lui rendra la politesse le 7 décembre et le 26 février. La saison régulière prendra fin le 11 avril. (si/nxp)