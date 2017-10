Capela déterminant pour les Rockets

Miracle à Philadelphie pour Houston! Un panier à 3 points d'Eric Gordon a donné une victoire 105-104 bien improbable pour les Rockets. Houston a marqué les neuf derniers points de la rencontre pour cueillir sa quatrième victoire de la saison en cinq rencontres. Face à des Sixers qui furent parfois étincelants malgré l'absence du no 1 de la draft Markelle Fultz. Mais grâce au talent du Camerounais Joël Embiid, ils ont vraiment poussé Houston, toujours privé de Chris Paul, dans ses derniers retranchements.

Même s'il ne fut pas sur le parquet lors de l'ultime action de la rencontre, Clint Capela a tenu un rôle déterminant dans le succès des Texans. Le Genevois a, en effet, signé son troisième double double de la saison avec ses 16 points et ses 20 rebonds. Crédité d'un différentiel de 9 et de 4 contres également, il a témoigné à nouveau d'une très belle adresse avec un 7 sur 9 au tir et un 2 sur 2 au lancer franc.

Utah et Sefolosha encore battus

La soirée fut moins heureuse pour Thabo Sefolosha avec Utah à Phoenix. Battus la veille à Los Angeles par les Clippers, le Vaudois et ses coéquipiers se sont inclinés 97-88 en Arizona face à une formation qui a remporté un deuxième match de rang sous la férule de son coach intérimaire Jay Triano. Aligné seulement 18 minutes après son double double de mardi soir (11 points et 12 rebonds), Thabo Sefolosha en est resté à 4 points et à 2 rebonds.

Utah n'a jamais mené au score dans cette rencontre. Battus pour la troisième fois en cinq matches, le Jazz tentera de rebondir samedi lors de la venue des Lakers à Salt Lake City.