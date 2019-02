Cette fois, Caster Semenya n’a pas course gagnée d’avance

Le stade et la beauté scénique de son ovale. C’est dans ce décor universel qu’une jeune femme au corps musculeux et aux traits hommasses est entrée avec fracas, en été 2009. On était à Berlin et l’Olympiastadion faisait resurgir les fantômes de son passé. Sur sa piste bleue, symbole de vérité, Usain Bolt allait y graver pour toujours son empreinte de géant. À l’époque, Caster Semenya avait 18 ans, la candeur d’une jouvencelle et l’allure d’un déménageur. Stupeur et huées. Conquis avec force, son premier titre mondial sur 800 m a suscité le doute et déclenché une tempête. Trop costaude pour être crédible?

Depuis, la coureuse sud-africaine déchaîne les interrogations et les insinuations. Sa nature hyperandrogène et les avantages physiologiques qu’elle suppose interpellent. Son cas divise. Il y est question d’éthique, d’équité, de dignité et de droits de l’homme. Pour régler l’affaire, la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a tranché dans le vif. Pour assurer leur éligibilité en compétition et conférer à celle-ci une parfaite loyauté, elle a édicté un règlement qui impose aux femmes déclarées «intersexuées» de baisser, par voie médicamenteuse, leur taux élevé de testostérone. Au cœur de la cible, Caster Semenya, championne stigmatisée, qui s’insurge et qui réplique. Son recours est jugé cette semaine devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Vidy. Elle y est entrée lundi, sans fracas. Le stade, ici, est d’une sinistre froideur. Y résoudra-t-on la quadrature du cercle?

Une athlète hors norme

Voilà bientôt dix ans que l’héroïne conspuée de Berlin se bat pour faire valoir son genre et sa légitimité. On lui a attribué tous les maux, on l’a traitée de tous les noms, de «mec qui court contre des femmes», d’«hermaphrodite», d’«intersexuée». «Mais c’est ma petite fille. Je l’ai élevée et je n’ai jamais douté de sa féminité. C’est une femme et je peux le répéter un million de fois», s’était étranglé son père, outré par les premiers dénigrements. Vilipendée, suspendue même onze mois de compétition pour se soumettre à une batterie de tests destinés à établir son genre sexuel, Caster Semenya s’est d’abord battue sur la piste pour défendre son honneur bafoué. C’est là, courageuse et opiniâtre, qu’elle s’exprime le mieux. Mais à chaque fois, ses victoires — deux titres olympiques et trois mondiaux — ont rallumé le débat et exacerbé la sourde colère de ses rivales, battues à plates coutures. Bien peu ont soutenu sa cause. «Elle a droit de courir avec nous. C’est la nature, pas du dopage», affirmait ainsi la Française Rénelle Lamote, en juillet 2018. «C’est hors de notre contrôle, on dépend de nos responsables et de leurs capacités à nous sortir de là», avait déclaré la Britannique Lynsey Sharp un mois auparavant.

Un dilemme scientifique

Pour l’institution sportive, le cas Caster est un véritable casse-tête. Pour la communauté scientifique, un sujet de discorde et d’interprétations contradictoires. L’hyperandrogénie, qui consiste en une production naturelle plus élevée de testostérone, soit un excès d’hormones sexuelles mâles, a-t-elle un réel effet dopant sur celles qui en sont sujettes? Oui, à lire la liste des produits interdits, sur laquelle figure la testostérone. Oui, à en croire certaines études, dont celle commandée par l’IAAF. Sur 800 m, une distance physiologiquement très éprouvante, la testostérone est réputée pour aider à repousser l’effet nocif du lactate, brûleur de muscles.

Avant Semenya, la discipline a déjà eu ses «mastardes» comme Jarmila Kratochvílová, détentrice du record du monde depuis 1983, ou Maria Mutola, championne olympique en 2000. Sur le podium des Jeux de Rio, deux autres athlètes visées – la Burundaise Niyonsaba et la Kényane Wambui – l’accompagnaient. Il semble pourtant que certaines épreuves (perche, marteau, 400 m haies), pas ciblées par le règlement de l’IAAF qui ne s’applique qu’aux courses du 400 m au mile (1609 m), en tirent encore plus profit! Cité dans «L’Équipe» en juin dernier, l’entraîneur Pierre-Jean Vazel contestait la théorie du «coup de boost». «Comme chez les hommes, ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus haut taux de testostérone qui ont les meilleures performances», disait-il.

Une procédure délicate

Devant le TAS, l’IAAF saura-t-elle produire des preuves irréfutables qui justifient un règlement que les défenseurs de la Sud-Africaine jugent «discriminatoire»? «Il y va de l’équité de nos compétitions», s’est justifié Sebastian Coe, son président. «Je veux juste vouloir courir naturellement, de la façon dont je suis née», a toujours dit Caster Semenya. Si elle est déboutée, poursuivra-t-elle sa carrière, elle qui n’a plus connu la défaite sur 800 m depuis septembre 2015? À Johannesburg, son cas est devenu une affaire d’État. «C’est une violation grossière des normes internationales en matière de droits de l’homme», a déclaré la ministre sud-africaine des Sports, Tokozile Xasa. À Vidy, le verdict risque d’être moins évident qu’une victoire de la double championne olympique. (TDG)