Chez les Martinez, on cultive l’esprit d’équipe

Les «filles ou les fils de champions» foisonnent dans le monde du sport. Ils suivent l’exemple parental sans rarement surpasser le modèle. Les voies de la génétique sont impénétrables, le mimétisme a ses limites. Chez les Martinez, la filiation attendue s’est amusée à brouiller les pistes. Grand joueur de volleyball, Guillermo est le père de trois enfants de la balle – deux talents du basket féminin et un espoir du football romand. En foulant un autre terrain que le sien, ils auraient pu faire son malheur; au contraire, ils font sa fierté.

Caramba! Son héritage s’est pourtant perdu dans les mailles du filet. Erreur de casting ou d’aiguillage? «Non, absolument pas», répond l’ancien pilier du LUC et de Chênois, quart de finaliste olympique avec l’équipe d’Argentine en 1996 à Atlanta. «Je ne leur en veux pas. Camila, Stéphanie et Matias pratiquent le sport qu’ils aiment, c’est bien là l’essentiel. J’aurais dit la même chose s’ils s’étaient investis dans le piano.» Au jeu de la succession, c’est sa femme Gabriela, ancienne joueuse de basket à Femina Lausanne et Vevey, qui a gagné la partie. Mais là encore, aucun problème d’ego. «Le sport nous unit tous, plus que tout autre chose», confirme le gaucho du volley, capitaine d’un étonnant «Club des Cinq», confiné en toute complicité au Petit-Lancy.

Dans l’appartement familial, le clavier s’est refermé sur le clapotis des notes de jeunesse. Il a été remplacé par le claquement des ballons. «Chez nous, il y en a toujours eu en pagaille», se marre Guillermo Martinez. Mais pour les besoins de la séance photo, impossible d’en dénicher un de volley! Le quintuple champion suisse avec le LUC aurait-il jeté son passé glorieux au panier? «Non, non, il ne se lasse pas de nous raconter ses exploits, confie Matias. Et on se plaît toujours à l’écouter. Pour nous, sa carrière est une mine d’enseignements.» Ses sœurs acquiescent: «Notre père met à profit son expérience pour nous conseiller. C’est notre préparateur mental, si on a fait un mauvais match, il nous remonte le moral. Quand il est dans les gradins, il nous survolte, on a envie d’être dignes de lui.»

Dans leur bouche, c’est le plus beau des compliments. Un hommage, une façon de perpétuer sa philosophie, son esprit du jeu. «Qu’importe le sport, on n’est jamais mort, affirme-t-il. Tu loupes deux paniers, tu te prends deux blocs dans les gencives et tout s’écroule. Et puis, tu trouves les ressources nécessaires pour rebondir. Le volley m’a appris à me battre, à ne pas baisser les bras. «Pour nous, ce qui comptait, c’est que nos enfants fassent du sport, c’est une si belle école de vie. On les a encouragés sans influencer leur choix», note Gabriela.

Sur les pas du papa?

S’ils ne l’ont pas adopté, le volleyball a tout de même bercé leur enfance. Qui sait, Camila, Stéphanie et Matias auraient pu y exceller. «Mais pour se défouler, ce n’est pas le sport qui nous convenait. Trop statique, trop tactique», expliquent les basketteuses de Genève Élite et le footballeur du Stade Nyonnais. Au filet, ils n’en ont pas moins appris les vertus du jeu collectif et le goût de l’effort. Au collège, les trois ados collectionnent les bonnes notes et sur le terrain, ils ne cessent de progresser. De là à imaginer une carrière pro, comme leur champion de père? «On va tout faire pour les aider à vivre de leur passion. Les filles ont été approchées par de grands clubs espagnols, Matias espère se lancer à Nyon», déclare Guillermo Martinez.

Mais pour l’instant, c’est le Covid-19 qui bloque tout, comme un mur au volley…

Atlanta, sa grande fierté

Guillermo Martinez Volleyeur

À Dorigny, où il a débarqué à 21ans, «Gulli» a marqué les esprits. Réceptionneur au plateau d’or, le swinger argentin a remporté avec Lausanne UC cinq titres nationaux dans les années 1990, dont le premier face à l’imbattable Leysin. Dire pourtant qu’il aurait pu être un fils de Maradona. «Mon père était fan de foot, mais quand j’ai opté pour le volley, il m’a accordé sa bénédiction», rappelle-t-il. Sa fierté, celle de toute la famille, reste son aventure olympique à Atlanta, en 1996, conclue en quart de finale face à l’Italie de Bernardi. «On a gagné le premier set et puis on s’est fait étriller.» Vice-champion d’Allemagne avec Friedrichshafen, le No4 a terminé sa carrière sous le maillot de Chênois. Dommage, ses enfants ne l’ont jamais vu jouer en vrai.

Coach et coéquipière

Gabriela Martinez Basketteuse

Avec un père joueur et arbitre de basketball, la voie était toute tracée. Née à Winterthour, Gabriela Molnar a saisi la balle orange au bond. Elle fera les beaux jours de Femina Lausanne (LNA) et de Vevey (LNA-LNB) en «bouchant les trous». Mais c’est avec un volleyeur olympien, rencontré sur le campus de Dorigny, que l’étudiante en lettres se mariera, pour le meilleur et pour bâtir un cinq gagnant. «On a éduqué nos enfants en leur inculquant le goût du sport, l’esprit d’équipe, en les guidant mais sans influencer leurs choix.» Aujourd’hui team manager de Genève Élite, elle trouve géniale la complicité entre ses deux filles et s’entraîne avec elles pour dribbler la crise. «Jusqu’à présent, le plus dur, c’était de trouver un panneau de basket disponible!»

Il se jette sur les ballons

Matias Martinez Footballeur

À tout choisir, autant faire du football! Voilà comment Matias (20ans), l’aîné de la fratrie, a géré l’héritage parental. Du volley et d’un titre de vice-champion suisse M15 avec le VBC Avully, il garde un souvenir attendri. «J’étais réceptionneur, comme mon père, j’aimais me jeter sur les ballons.» Sur le gazon, d’abord à Étoile Carouge, puis sous le maillot d’Hellas Vérone, le milieu défensif a fait pareil, en taclant. L’an passé, il a quitté le championnat Primavera, sans débouché immédiat, pour revenir en Suisse terminer son collège et signer au Stade Nyonnais. Hélas, la crise du coronavirus lui a coupé l’herbe sous les crampons à la veille de la reprise printanière. Matias piaffe d’impatience, il a tellement envie de démontrer ses qualités.

Son choix l’a fait pleurer

Camila Martinez Basketteuse

Durant deux ans, son cœur a balancé. Obéir à son instinct ou suivre l’exemple paternel? Un choix cornélien. Camila a fini par trancher: chez les Martinez, le basket se conjugue au féminin. «J’ai pleuré en annonçant ma décision à mon père», se souvient-elle. Comme si elle répudiait une succession! «Mais en acceptant mon choix, il m’a réconfortée. C’est un conseiller en or qui sait mieux que personne me motiver.» Depuis, l’internationale suisse élite de 18ans ne regrette pas la voie prise. Ailière de 1m83, elle se fait une place sur les parquets de LNA avec Genève Élite. Et envisage, maturité en poche, une expérience en Espagne la saison prochaine. Un plan de carrière que le Covid-19 a juste mis en veilleuse.

Les Jeux la font rêver

Stéphanie Martinez Basketteuse

C’est la cadette du clan et c’est elle, à l’âge de 7ans, qui a été la première à tourner le dos au volleyball. Stéphanie adore son père, mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est le basket. Mener la balle et shooter, faire le jeu et marquer. «Ça bouge beaucoup plus qu’au volley, ce n’est pas statique», se justifie-t-elle avec aplomb. Aujourd’hui, la collégienne de 15ans est internationale suisse U16 et elle a déjà disputé un Championnat d’Europe juniors et des bouts de match en LNA avec Genève Élite. C’est un sacré talent, coaché par sa mère, parfois sévèrement, et encouragé par son papa poule. Comme lui, elle s’imagine un jour participer aux Jeux olympiques, «pourquoi pas en 3 contre 3». Pour elle, le rêve fait partie de la culture sportive.