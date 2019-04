Comme on se retrouve

Ce duel du premier tour des play-off entre les Rockets (4e de la saison régulière) et le Jazz (5e) ne fait pas saliver qu’en Suisse. Au-delà du «derby» romand entre le Genevois et le Vaudois, cette affiche s’annonce particulièrement indécise. Dans son podcast référence – «The Lowe Post» –, Zach Lowe, journaliste d’ESPN, a d’ailleurs fait de cette rencontre son affiche phare. «Il s’agit tout simplement d’un affrontement entre les deux meilleures équipes de la ligue depuis le 1er février. Offensivement, défensivement et en termes de statistiques avancées, c’est actuellement ce qui se fait de mieux en NBA.» Rien que ça.

Enfin un rôle en vue

Ce duel entre Clint Capela et Thabo Sefolosha réjouit le natif de Blonay. «Il ne faut jamais prendre les play-off comme quelque chose d’acquis, a précisé le Vaudois du Jazz. C’est une chance d’y participer et c’est important de ne jamais l’oublier.» Ce n’est pas un hasard si le Veveysan parle de la santé au moment d’aborder les séries éliminatoires. L’an dernier, il avait dû mettre prématurément un terme à sa saison après avoir subi une grave blessure aux ligaments du genou. En 2015, l’agression dont il avait été la victime à New York l’avait également privé de dessert. «J’apprécie d’autant plus le fait d’être prêt physiquement à répondre aux défis des play-off», détaille-t-il.

À plus forte raison que son coach, Quin Snyder, semble enfin lui avoir trouvé un rôle. Après n’avoir fréquemment joué qu’une poignée de minutes, il est désormais un des joueurs de la rotation du Jazz. «Il a fallu discuter avec l’entraîneur, a-t-il détaillé. Lui faire savoir que je pensais pouvoir apporter plus.» Résultat de ces échanges avec son technicien? Thabo Sefolosha a quelque peu changé de position sur le parquet. Le voilà dés­ormais trimbalé entre le poste 3 – son habituelle position – et le poste 4. Un changement logique dans une NBA de plus en plus tournée vers des intérieurs mobiles.

«Ne pas freiner Harden»

Connu pour sa polyvalence en défense, Thabo Sefolosha devrait avoir une place de choix dans le collectif de l’équipe de Salt Lake City face à l’attaque texane. Mais il ne sera pas forcément envoyé au charbon pour tenter de freiner James Harden, meilleur marqueur de la ligue avec 36,1 points par match. «Bien sûr qu’il faudra trouver un moyen de le contenir, a précisé Thabo Sefolosha. Mais si nous l’empêchons de jouer avec deux ou trois défenseurs sur lui et que tous ses coéquipiers sont libres à trois points, nous n’allons pas gagner. Le but de cette série est de battre Houston, pas de défendre coûte que coûte sur James Harden.»

L’an dernier, les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en play-off. C’était en demi-finale de Conférence. «Je suis très content que nous puissions avoir droit à cette revanche, poursuit le vétéran. Mais j’aurais tout de même préféré les défier plus tard. Au moins en demi-finale, voire en finale de Conférence.» Houston s’était imposé 4-1 lors du précédent duel. «Outre mon absence, notre meneur de jeu, Ricky Rubio, était également blessé. Il est un élément important de notre défense. Je me réjouis de voir cette saison quel impact il peut avoir.»

«Plus de camaraderie»

Et ce match dans le match avec Clint Capela? «Une chance pour nous deux et un vrai plaisir, apprécie-t-il. Pour la Suisse, ce n’est tout de même pas anodin d’avoir deux joueurs qui disputent les play-off.» D’autant plus que le Genevois a commencé le basket en voulant suivre les pas de son aîné. «En saison régulière, nous nous voyons parfois à la veille de nos matches pour manger ensemble, détaille Sefolosha. Mais là, ce sera peut-être différent. Je demanderai tout de même à ma femme si nous l’invitons chez nous.»

À l’heure de l’interview, le Veveysan n’avait pas encore pris contact avec son cadet pour évoquer cette série qui s’annonce disputée. «Nous allons probablement échanger deux ou trois messages, précise-t-il. Je vais lui écrire que je suis très heureux de voir un compatriote dans l’équipe adverse. Parce que c’est une vraie fierté. Mais après cela, il n’y aura plus de camaraderie… Jusqu’à la fin de cette série (rires).» (24 heures)