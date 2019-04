Concordia s'offre un festival offensif

Un quadruplé d'Aliou Niang, un doublé de Kastriot Dragusha, dont un but absolument superbe d'une frappe enroulée en pleine lucarne, et un penalty de Carlos Martinez: voilà ce qu'a offert le FC Concordia à ses supporters mardi à la Tuilière en 2e ligue. Le FC Jorat-Mézières (12e, cinq points au dessus de la barre), pas à l'aise sur le synthétique, a explosé et Concordia s'est régalé. Voilà les hommes de Pablo Soutullo complètement dans la course aux finales après dix-huit matches. Renens est leader (40 points), juste devant Pully (39), Malley (37) et Concordia (36): autant dire que tout est encore ouvert pour ce quatuor dans la course aux deux premières places. Et que Concordia ne manque pas d'arguments pour espérer.

«Une belle victoire, oui! On avait beaucoup de blessés et de suspendus, mais on a fait le boulot», a relevé le capitaine Mario Papa, en complimentant le bon début de match de son équipe. «Les finales? On y croit! Dès le début, on y croyait! Même si Renens, Pully et Malley sont devant, on ne va rien lâcher», a promis le très bon défenseur central de Concordia, insistant sur le groupe «très sain» que forme son équipe, avec un président (David Clément) et un entraîneur (Pablo Soutullo) dont l'engagement est à relever. Sa réaction complète en vidéo est à découvrir ci-dessus.

