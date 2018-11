Coric se balade contre Chardy

Borna Coric a placé la Croatie sur des bons rails dans le premier simple de la 107e finale de Coupe Davis. Le jeune Croate (22 ans, 12e mondial) n’a pas tremblé un seul instant pour apporter le premier point à son pays face à un Jérémy Chardy dépassé; d’abord par ses émotions, ensuite par un déficit criant de solidité à l’échange.

En lançant Jérémy Chardy, No 1 français le moins bien classé de l’histoire en finale (40e), Yannick Noah avait fait le choix de l’audace et de l’attaque. «Je suis convaincu qu’un match de Coupe Davis se gagne en avançant, avait insisté le capitaine bleu jeudi. Or Jérémy est un formidable attaquant.» Peut-être. Mais pour avoir une chance de battre Borna Coric sur terre battue, il faut surtout être solide dans ses coups de base. Or le Français avait trop de lacunes côté revers, ce vendredi à Lille, pour vraiment avoir une chance.

La seule petite alerte côté croate ? Une pause médicale prise par Borna Coric au milieu du troisième set (il est sorti se faire masser/soigner aux vestiaires). Faut-il y voir un signe que le passage express du dur à la terre battue peut devenir piégeux pour les Croates (Coric et Cilic étaient présents au Masters la semaine dernière)? Possible. Et c’est peut-être la plus grande chance côté français. Car sur la base de ce que Borna Coric a montré raquette en mains, il n’y a pour l’instant pas photo entre les deux finalistes.

Marin Cilic et Jo-Wilfried Tsonga s’affrontent pour le deuxième point de cette finale. M.A. (nxp)