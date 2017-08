Coupe de Suisse: le FC Sion passe sans souci

Le FC Sion s'est refait un moral en franchissant le 1er tour de la Coupe de Suisse.

Battus coup sur coup par Saint-Gall puis Zurich en championnat, les Sédunois ont eu la bonne idée de rapidement plier l'affaire. A la pause, après un triplé d'Acquafresca et des réalisations de Pinga, Maceiras et Lenjani, le score était déjà de 6-1.

Acquafresca en a remis au retour des vestiaires, juste avant que ne se produise une sorte d'événement: un but de Mboyo! L'avant-centre belge, arrivé en Valais durant l'été 2015 mais qui n'avait jamais pu jouer pour Sion en raison de blessures à répétition et de méformes et qui avait été prêté au Cercle Bruges pendant le premier semestre 2017, a ainsi marqué pour sa toute première apparition avec l'équipe fanion sédunoise. Et ce le jour-même de l'annonce du départ de Moussa Konaté à Amiens. C'est Morgado qui a scellé le score.

Même s'il y avait cinq divisions d'écart entre les deux équipes - et cela s'est vu -, Paolo Tramezzani doit être soulagé de cette fin de périple heureuse. Après sept matches à l'extérieur, le FC Sion foulera pour la première fois de l'exercice, dimanche prochain contre Lucerne (5e journée de Super League), la nouvelle pelouse de Tourbillon. En espérant qu'il pourra y prendre son envol pour de bon. (ats/nxp)