Dafne Schippers conserve son titre sur 200 m

La Néerlandaise Dafne Schippers a conservé son titre du 200 m aux Mondiaux de Londres, où les Américaines ont fait moisson de médailles vendredi soir avec l'appoint inespéré d'un doublé au 3000 m steeple.

Plus logique, Brittney Reese (or/7,02 m) et Tianna Bartoletta (bronze/6,97 m) ont émergé à la longueur avec la frêle et blonde Russe Darya Klishina (argent/7,00 m), évoluant sous drapeau neutre du fait de la suspension de la Russie pour dopage institutionnalisé. «Cela me donne l'élan pour continuer jusqu'aux Jeux de Tokyo», a assuré Reese, à son 4e titre mondial.

Dafne Schippers wins the #IAAFworlds 200m title in 22.05!



2nd Ta Lou

3rd Miller-Uibo pic.twitter.com/ZolzZOezrR — IAAF (@iaaforg) 11 août 2017

Blonde et costaude, l'ancienne heptathlonienne Schippers s'est imposée en 22 sec 05, mais a dû puiser dans ses dernières forces pour résister au retour de la véloce Marie-Josée Ta Lou (22.08). Pas de chance pour l'Ivoirienne, qui avait déjà perdu l'or du 100 m pour un centième après que l'Américaine Tori Bowie eut plongé sur la ligne (10.85) pour gagner.

«C'était important de gagner car j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, surtout que j'ai changé d'entraîneur», a rappelé la Batave, déjà médaillée de bronze au 100 m.

Blondes du steeple

Mais ce sont bien les blondes Emma Coburn et Courtney Frerichs qui ont fait sensation en réalisant le doublé au 3000 m steeple, discipline d'élection des Kényanes. Tenante du titre, Hyvin Jepkemoi a complété le podium.

La Bahreïnie d'origine kényane Ruth Jebet, championne olympique et détentrice du record du monde (8:52.78), a brusquement cédé à 300 m de l'arrivée pour terminer cinquième.

«C'est incroyable. je ne trouve plus les mots. J'avais le souvenir de 2015 (5e aux Mondiaux de Pékin) et 2016 (médaillée de bronze aux JO de Rio) où j'avais produit mon effort trop tôt. Cette fois, j'ai su être patiente», a souligné Coburn, âgée de 26 ans et entraînée par son compagnon. Jamais les Etats-Unis n'avaient remporté l'or sur 3000 m steeple aux Mondiaux.

Domaine polonais

Le marteau est bien le domaine de la Pologne qui avait déjà placé deux de ses représentantes sur le podium lundi, dont Anita Wlodarczyk, qui avait decroché son 3e titre mondial lundi. Pawel Fajdek a lui aussi été couronné pour la 3e fois, de suite, avec un jet à 79,81 m, devant le Russe sous drapeau neutre Valeriy Pronkin (78,16 m) et son compatriote Wojciech Nowicki (78,03 m).

Pawe? Fajdek throws 79.81m to win another hammer throw world title for Poland! #IAAFworlds // https://t.co/RfYm9083Oc pic.twitter.com/jr12tIGEjs — IAAF (@iaaforg) 11 août 2017

Médaillée au cours des cinq derniers grands championnats auxquels elle a participé, la Serbe Ivana Spanovic a terminé au pied du podium à la longueur (6,96 m), à un centimètre de la 3e place. Lors du 6e et dernier essai, Spanovic, retombée au-delà de la ligne des 7 mètres, a été créditée cependant de 6,91 m. En fait, son dossard légèrement décroché a imprimé un léger contact dans le sable et c'est cette marque, comme le veut le règlement, qui a été mesurée.

Et que dire de la Kényane Beatrice Chepkoech, également au pied du podium. Chepkoech s'est infligé un handicap en oubliant de franchir la rivière. Obligée de revenir en arrière, elle a perdu une quarantaine de mètres dans l'histoire. La Kényane a bien recollé mais, évidemment, payé ses efforts quand ses adversaires ont accéléré.

How wild was that women's 3000m steeplechase final?



This wild.



Our photo of the day #IAAFworlds pic.twitter.com/MCBBHy8kYJ — IAAF (@iaaforg) 11 août 2017

Le Kenya aura l'occasion de se refaire dimanche avec le 1500 m messieurs. Trois athlètes des hauts plateaux disputeront la finale, dont Asbel Kiprop, triple tenant du titre. (afp/nxp)