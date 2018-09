Début de match en noir et blanc

Mardi soir, les 25 premières secondes du match amical entre l'Angleterre et la Suisse seront diffusés en noir et blanc sur la chaine anglaise Sky Sports.

C'est une manière, pour la fédération anglaise et Sky Sports, de fêter les 25 ans de l'association antiraciste «Kick It Out», très active dans le sport et le football.

Les joueurs seront associés à cet hommage en arborant un tee shirt «Kick It Out» à l'échauffement. (nxp)