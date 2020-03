Des pertes potentielles à sept chiffres pour les clubs

«Malgré tout le respect que j'ai pour les personnes atteintes par le coronavirus, j'ai la conviction que le sport et l'industrie du spectacle sont des alibis du politique. Pensez-vous vraiment que nous allons régler le problème en empêchant à un public de se réunir dans un stade? Le politique a-t-il conscience que des centaines de personnes de notre industrie vont bientôt perdre leur emploi à cause de ses décisions?» Et si Sébastien Pico, directeur général du HC Viège, avait dit tout haut ce que pas mal de monde pense tout bas à sa sortie de la séance extraordinaire qui s’est tenue à Ittigen?

Dans le milieu du hockey, la première réaction, officielle, a été de faire part de sa compréhension. Mais une fois les micros éteints, les avis sont plus mesurés vis à vis du Conseil fédéral. Un directeur de club de National League estime que Berne a pris sa décision sans vraiment réfléchir aux conséquences pour les clubs et a agi dans la précipitation. Pour Philippe Rigamonti, directeur administratif de Ge/Servette, la décision fédérale est toutefois logique et doit être respectée sans discussion. «Imaginez les conséquences si des matches avaient eu lieu le week-end dernier et qu’on apprenne ensuite qu’une quarantaine de spectateurs étaient atteints par ce virus? Cela aurait provoqué un tollé.» Sacha Weibel, directeur commercial du LHC est plus critique de son côté. «J’espère que les politiques savent ce qu’ils font», lance-t-il.

Car les conséquences financières seront à n’en pas douter très sévères. Tout autre scénario qu’une levée des mesures fédérales aura des répercussions. Selon les informations que nous avons pu récolter, le LHC pourrait faire face à un manque à gagner d’un million au minimum, lui qui a budgétisé deux rencontres de séries à domicile (auxquelles ils faut ajouter le huis-clos déjà imposé contre Berne). A Genève, les estimations des pertes potentielles sont à peine moins élevées. Au bout du lac, un match de play-off, c’est un quart de million dans les caisses pour autant que la patinoire soit pleine...

La situation est très tendue car quoi qu’il arrive, les clubs devront faire face à leurs obligations. Le versement des salaires des joueurs et entraîneurs court jusqu’au 30 avril. En NL, selon le standing des organisations, l’enveloppe consacrée aux salaires peut être estimée entre 750’000 et 1,5 million de francs par mois.

Mais il y a pire encore. «Jouer des play-off à huis-clos, sans pouvoir bénéficier de la moindre rentrée, soupire Philippe Rigamonti. Un vrai non sens économique.» En cas de prolongement de la saison, les organisation devront également honorer les primes. Décrocher le vase jaune à huis-clos coûterait un saladier! Un agent bien implanté dans le milieu explique. «Dix des douze clubs de NL versent des primes identiques à tous leurs joueurs. Souvent, c’est 5000 pour une participation aux play-off, 5000 pour une accession aux demi-finales, encore 5000 pour une arrivée en finale. Le titre, lui, peut être récompensé par 10’000 francs.»

«Quand ces calculs de primes sont opérés, nous prenons deux paramètres en considération, dit par ailleurs un dirigeant de club. D’abord, la billetterie. Puis, les montants supplémentaires perçus auprès de nos sponsors. Mais sans visibilité, il n’est pas garanti que nos partenaires commerciaux soient enclins à le faire.»

Si les matches de play-off ne pouvaient pas avoir lieu avec du public, deux clubs (de National League), selon nos interlocuteurs, pourraient se retrouver confrontés à des problèmes de trésorerie quasi insolubles. Voilà qui explique aussi un peu mieux le cri du coeur et d’alarme lancé par Sébastien Pico.