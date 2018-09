Deux joueurs d’Azzurri ont plu au staff de Lugano

Julien Marendaz, entraîneur d’Azzurri 90 LS (1re ligue), l’avait dit à la théorie à ses joueurs: «Ce genre de matches peut changer une carrière. Adrian Alvarez était en 1re ligue avec moi à Echallens, le monde professionnel l’avait oublié. On avait fait un super match face à Thoune, qui nous avait battu de justesse, et il avait été très bon. A la fin de la saison, il a signé au Lausanne-Sport et il a pu vivre du football pendant quelques années. A vous de jouer!» Ce 16e de Coupe de Suisse face à Lugano devait ainsi être l’occasion pour les (très) jeunes joueurs d’Azzurri de se mettre en valeur. Ce qui a été chose faite!

Les Lausannois se sont en effet montrés remarquables collectivement et ont plusieurs fois mis en difficulté le gardien Noam Baumann, de loin le meilleur Luganais samedi soir. Les Tessinois se sont imposés 0-1 contre le cours du jeu. «C’était difficile, c’est vrai. Notre gardien a réussi une très belle prestation et nous nous sommes qualifiés, ce qui est le principal. Nous avons souffert, mais nous ne sommes pas la seule équipe de Super League à avoir eu des problèmes lors de ces 16es de finale», a concédé Guillermo Abascal, coach très soulagé à l’issue du match. Une «connexion latine» entre les deux clubs

Les Azzurri ont donc impressionné en groupe, mais aussi individuellement. Ainsi, à la fin du match, on a vu Marco Padalino s’approcher du président d’Azzurri 90, Antonio D’Attoli. Les deux hommes ont échangé à deux reprises. Que voulait l’ancien international suisse, aujourd’hui «team manager» du FC Lugano? Tout simplement se renseigner sur deux joueurs d’Azzurri: Loïc Ombala et Jonathan Mbondo Mutamba. «Il m’a dit qu’il allait me rappeler au sujet de ces deux gamins», a admis Antonio D’Attoli, très fier que deux de ses jeunes joueurs attirent l’attention d’un club de Super League.

Il faut dire que les deux ont été brillants, le latéral Loïc Ombala (21 ans) montrant énormément de caractère et de percussion sur son côté droit au point de complètement dominer Alexander Gerndt, absolument transparent pendant 90 minutes. «Si j’ai fait un bon match? J’ai tout donné en tout cas. Je n’ai pas pensé au fait que ce match pouvait être une vitrine pour moi. Le terrain, c’est le terrain. Je joue pour Azzurri et c’est tout ce à quoi je pense», a coupé Ombala, formé au Team Vaud mais jamais passé professionnel. Jonathan Mbondo Mutamba (23 ans) a lui livré une grosse performance au poste de demi défensif, récupérant un nombre incalculable de ballons.

«Et ce n’est pas tout. Lugano nous a également invités pour un match amical cet hiver au Tessin. J’ai évidemment accepté, c’est très gentil de leur part», a continué Antonio D’Attoli, tout heureux de cette «connexion latine». Azzurri 90 LS a accueilli un club de Super League pour la première fois de son histoire ce samedi et s’en rappellera longtemps. Même si l’affluence (500 spectateurs environ) n’a pas été à la hauteur de celle enregistrée à Echallens, la soirée a été réussie. (nxp)