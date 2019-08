Deux triathlètes vaudois visent la finale mondiale

«Ces finales du circuit mondial sont l’événement le plus important de l’année, lance d’emblée Sylvain Fridelance (24 ans), champion de Suisse élite 2018. Le fait qu’elles se disputent à la maison et pas à l’autre bout du monde rajoute une dimension supplémentaire.»

À Lausanne, deux Vaudois se frotteront aux cadors de la discipline, dans une épreuve finale qui couronnera le champion du monde de triathlon sur l’ensemble de la saison.

«Ici, c’est mon jardin»

Dans les eaux du Léman et sur les routes de la capitale olympique, qui ont déjà accueilli les Mondiaux en 1998 et 2016, le triathlète de Saint-Barthélemy croisera samedi le chemin de son pote veveysan Adrien Briffod (25 ans), qui s’entraîne souvent à Lausanne: «Ici, c’est mon jardin. J’ai étudié à l’EPFL, des potes ont prévu de venir m’encourager avec un mégaphone et ma sœur va préparer des pancartes, confie tout excité le triathlète. Peut-être même qu’ils vont écrire mon nom sur la route, ça va me booster!» Sylvain Fridelance ne cache pas non plus sa motivation au moment d’évoquer ces finales mondiales à domicile: «Dans notre sport, la famille doit souvent nous soutenir financièrement, donc j’ai envie de leur faire plaisir et de ne surtout pas me rater devant mes proches.»

Les deux Vaudois connaissent chaque recoin du parcours et comptent bien en profiter. «Le tracé à vélo est vraiment spécial à Lausanne car forcément très vallonné. Avec l’avenue des Bains et celle d’Ouchy, à faire sept fois… Là, ça peut laisser des traces, confie Sylvain Fridelance. Et ça tombe bien, puisque j’ai étudié au Gymnase Auguste-Piccard, juste entre ces deux routes que je connais par cœur.» Sur ses terres, le triathlète de Saint-Barthélemy tentera de se hisser dans le top 20, même s’il avoue ne pas être encore en pleine possession de ses moyens: «J’ai eu beaucoup de voyages ces derniers temps qui m’ont épuisé et je reviens d’une fracture de fatigue qui a bien freiné ma préparation.»

Pas de cadeaux samedi

Victorieux du triathlon de Nyon le 11 août et sixième d’une manche de Coupe du monde en République tchèque le week-end passé, Adrien Briffod est lui en pleine bourre: «Je vise au minimum un top 15, mais vais tout faire pour entrer dans les dix. Ce sera difficile, car l’épreuve est celle dans la saison où il y a la plus grande densité.»

Face à eux, deux autres Suisses (Andrea Salvisberg et Max Studer) voudront marquer des points en vue d’une qualification pour les Jeux de Tokyo 2020. «C’est la première fois qu’on se retrouve les quatre sur la même course et seulement deux d’entre nous devraient aller aux Jeux, précise Adrien Briffod. Ces finales vont nous permettre de nous mesurer.» Pas question pourtant de se faire de cadeaux samedi: «On est tous potes dans l’équipe, mais samedi ce sera chacun pour soi», confie sans détour Sylvain Fridelance.