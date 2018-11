«Dimension Data, c'est aussi un choix humain»

Danilo Wyss, vous allez quitter BMC au 31 décembre. Ça y est, la page est tournée?

Oui, c’est sûr. L’équipe BMC comme on la connaissait, c’est terminé. Même si la structure continue avec le sponsor CCC, il n’y a que six coureurs sur 25 qui resteront. Cette dernière année a donc été forte en émotions.

Vous gardez toutefois votre vélo, puisque BMC fournira votre nouvelle équipe, Dimension Data. Comment les discussions se sont-elles passées?

Le dernier été n’a pas été facile à vivre. Comme je misais sur une continuité, l’annonce tardive d’un repreneur a été précédée d'une vraie période de doute. Heureusement, j’ai reçu une ou deux offres concrètes de la part d’équipes WorldTour, puis celle de Dimension Data. En observant sa structure, j’ai remarqué que l’équipe me conviendrait bien.

À quel niveau?

L’ouverture. Elle a compris que le vélo, ce n’est pas seulement la course. L’équipe soutient l’association Qhubeka (ndlr: d’où son nom «Dimension Data for Qhubeka»), qui distribue chaque année 5000 vélos à des écoliers en Afrique du Sud. C’est une part humaine qui me parlait, car différente des autres équipes. Ça m’a plu.

Vous étiez sur place il y a dix jours. Racontez-nous.

La première réunion avec la nouvelle équipe s’est faite en Afrique du Sud. Nous en avons profité pour passer une journée avec l’association et distribuer des vélos. J’ai été profondément marqué, comme tous les autres coureurs.

C’est votre fibre paternelle?

C’est juste. C’est exactement ça. Le vélo est une part hyper importante de ma vie, mais avec la famille, j’ai d’autres valeurs et un faible pour le côté associatif. J’ai aussi reversé les sous de mon repas de soutien à l’association «Zoe4Life» (ndlr: enfants touchés par le cancer). Ces œuvres me touchent beaucoup. Je suis content d’y contribuer modestement.

Retour au sport. Comment résumeriez-vous la saison 2018?

Dans l’ensemble, c’était quand même une bonne saison. Je pense au Tour de Catalogne, où je termine 5e d’une étape, ou à l’Arctic Race et mon 4e rang final. Sinon, le bilan est contrasté, mais c’est aussi dû à l’incertitude qui planait autour de mon avenir.

Justement, comment roule-t-on lorsque plane une telle incertitude?

Les meilleures performances s’obtiennent quand on est serein. Là, c’était l’inverse. On ne connaît pas de telle situation dans les autres sports, où l’équipe continue toujours l’année suivante. Tout à coup, on se retrouve 25 coureurs d’une des meilleures équipes du monde à chercher un contrat ailleurs en quelques semaines. Forcément, tu te concentres moins sur les courses.

À 33 ans, avez-vous pensé, un instant, à tout arrêter?

Non, je n’y ai jamais pensé. Je voulais absolument continuer. C’était donc d’autant plus dur début juillet, car une fois que le Tour est fini, c’est difficile de trouver un contrat.

Vous voilà fin prêt à partir vous entraîner. À quoi ressemble une sortie du mois de novembre, chez vous à Estavayer?

Là je recommence gentiment. Il n’y a pas encore de stress, c’est la reprise. Si la météo est bonne, je roule environ 3 à 4 heures à l’entraînement, soit une centaine de kilomètres. Surtout ces jours-ci, je ne veux pas forcer s’il y a de la neige ou si les routes sont trop mouillées. Ce serait bête de tomber malade.

Rouler trempé, c’est comment?

Pas très agréable (rires). Le froid ne me gêne pas, je m’habille en conséquence. Mais quand on est mouillé toute la sortie, ça devient compliqué. Alors pour moi, tant que les routes sont sèches, ça va.

La coupure a-t-elle été totale?

J’ai rangé mon vélo trois semaines, mais je suis resté assez actif. J’ai fait un peu de natation, de marche en famille… Le but est de varier, s’arrêter un peu, surtout pour changer. La natation c’est un peu une découverte, d’après les conseils d’un ami qui fait du triathlon.

Tiens, une piste pour une reconversion dans quelques années?

On verra bien, je vais d’abord me concentrer sur les belles saisons qui me restent (rires). Mais c’est sûr que je suis un sportif dans l’âme. Quand j’aurai fini ma carrière, je ne crois pas que j’arrêterai le sport.

À quoi ressemble votre programme 2019?

Je commence en Argentine, puis viser les courses d’une semaine sur le début de saison, comme le Tour de Catalogne ou le Tour de Romandie. Quid des Grands Tours de trois semaines? Sont-ils encore un objectif? Oui. C’est toujours important d’en avoir au programme et je pense que ce sera le cas pour moi chez Dimension Data. À vrai dire, ça m’a un peu manqué la saison dernière.

Donc si on vous dit que vous allez au Tour de France 2019, vous signez des deux mains?

Absolument. Pour le reste, ça dépendra de plusieurs facteurs, comme la forme de Cavendish et des plans autour de lui.