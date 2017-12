Djokovic aussi forfait à Abou Dhabi

Novak Djokovic doit ajourner son retour à la compétition. Le Serbe, qui souffre encore du coude droit, a déclaré forfait pour l'exhibition d'Abou Dhabi.

L'ancien no 1 mondial, retombé au 12e rang à l'ATP, n'a plus joué depuis Wimbledon en raison de cette blessure au coude. «J'ai recommencé à ressentir des douleurs ces derniers jours. Après plusieurs examens, mon team médical m'a conseillé de ne prendre aucun risque», a-t-il expliqué.

La décision de déclarer forfait «pourrait avoir une influence sur le début de la saison et le programme des tournois. Une décision sera prise dans les prochains jours», a-t-il poursuivi, laissant planer le doute sur sa participation à l'Open d'Australie, qui se déroulera du 15 au 28 janvier prochain.

Novak Djokovic a assuré qu'il devait désormais «accepter la situation actuelle et attendre les résultats des traitements afin de pouvoir revenir sur les courts le plus vite possible». Le Serbe, qui aurait dû jouer vendredi contre Roberto Bautista Agut, est remplacé par Andy Murray, déjà présent à Abou Dhabi pour s'entraîner et qui a accepté de participer à cette exhibition.

Le forfait de Novak Djokovic s'ajoute à ceux de Stan Wawrinka et Rafael Nadal. Le Vaudois et l'Espagnol, tous deux touchés à un genou, ont aussi dû repousser leur début de saison.

(ats/nxp)