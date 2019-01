Djokovic seul au monde, mal aimé mais tout-puissant

C’est son drame et son destin à la fois: brûler d’une passion qui se refuse à lui, mais brûler encore, brûler toujours. Novak Djokovic est une sorte de Sisyphe moderne, condamné à rouler sa balle sur tous les courts, sans trouver en retour toute la reconnaissance qu’il envie tant à Federer, voire à Nadal. Il n’est pas à plaindre.

En déclassant l’Espagnol en finale de l’Open d’Australie 6-3 6-2 6-3, le Serbe a empoché plus de 2,9 millions de francs en à peine plus de deux heures. Mais il est des choses qu’on n’achète pas: l’assentiment du public, fût-ce avec un quinzième titre du Grand Chelem. Le cherche-t-il encore, au fond, seul au sommet du tennis mondial?

Son jeu, une vengeance froide

Dans le square qui jouxte l’imposante Rod Laver Arena, la communauté serbe de Melbourne s’était bien sûr massée pour hurler victoire sur chaque point. Il fut un temps où Djokovic, lui, aurait voulu conquérir le monde entier, soulever des oh de respect internationaux sur son passage, comme Federer. Il s’est fait une raison, ne fait plus le clown depuis longtemps pour acheter des sympathies furtives; il sait qu’il sera toujours en déficit de cet amour-là: il se concentre sur le jeu, une vengeance froide. Et il est imbattable quand il évolue à ce degré de perfection. Intouchable pour Nadal dans ce crépuscule australien qui effaçait l’Espagnol au fur et à mesure des trois petits sets. Pour ne laisser qu’un homme sous les projecteurs, Novak Djokovic. Mal aimé mais tout-puissant.

De sa démonstration, il ne faut considérer que l’essentiel: le Serbe est seul au monde à ce niveau de tennis, désormais. Même pas sûr que l’immense Nadal de la terre parisienne ne résiste à cet ouragan-là. Le Majorquin sera sûrement mieux préparé au choc, lui qui n’avait plus joué depuis septembre, mais rien ne dit que cela suffira, même dans son jardin. Parce que le numéro un mondial a remporté dans la foulée Wimbledon, l’US Open et l’Open d’Australie. Et qu’il écrase l’adversité avec toujours plus de facilité et de brio.

Tout un symbole

On pourra toujours raconter l’histoire de cette catharsis avec sa femme, au lendemain de son écueil parisien de l’été dernier, quand il s’était incliné contre Cecchinato en quart de finale: le couple a gravi la bien nommée montagne Sainte-Victoire pour retrouver la lumière, mettant fin à deux années d’errances existentielles. Celles qu’il ruminait depuis ce Roland-Garros qu’il s’était enfin offert en 2016 et qui l’avait vidé de ses ambitions; celles qu’il retrouvait donc la saison passée au même endroit, dégringolant contre Cecchinato, avant d’enfin chasser ses démons.

C’est un Novak Djokovic neuf qui est de retour depuis ce moment sur le circuit. Moralement reconstruit. Il ne demande plus l’amour comme un dû, il le donne dans cette gestuelle qu’il a faite sienne pour célébrer ses victoires: deux mains qui partent de son cœur pour s’envoler, comme une offrande, vers les quatre côtés du stade. Tout un symbole.

Djokovic est un animal curieux, une bête de compétition au corps affûté pour le combat qu’il impose. Ce guerrier n’est jamais aussi fort que quand il ne se pose plus de questions. Sisyphe libéré de sa punition, il a porté son tennis à la perfection et, s’il ne tombe pas de son nuage, il peut déboulonner tous les records. Y compris, bien sûr, celui de Federer avec ses 20 succès en Grand Chelem.

«Un immense exploit»

Parce que rien ne résiste à sa volonté. Jeune joueur qui avait débarqué sur le circuit en fanfaronnant, clamant qu’il voulait être numéro un mondial, il avait suscité au mieux la curiosité, au pire la moquerie. «Pas un seul membre du top 10 de l’époque ne pensait qu’il serait possible de passer devant Federer et Nadal à cette époque, assène Patrick Mouratoglou. Pas un! Parce que Roger et Rafa étaient au sommet de leur art. Eh bien, il l’a fait. Et c’est un immense exploit qui n’est pas considéré à sa juste hauteur. Il faut le dire.» C’était en juillet 2011 pour la première fois, Federer et Nadal n’avaient pas encore 30 ans.

Depuis, il mène aux confrontations directes contre ses deux meilleurs ennemis et s’il n’est «qu’à» 15 Grands Chelems par rapport aux 17 de Nadal ou aux 20 de Federer, il a à portée de raquette, à 31 ans seulement, tous les records possibles. (24 heures)