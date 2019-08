Dortmund terrasse le grand Bayern

Le signal est clair: le Borussia Dortmund a battu samedi soir Munich 2-0 en Supercoupe d'Allemagne, donnant du crédit à l'ambition affichée de ses dirigeants de renverser le roi Bayern en championnat cette saison. Le jeune prodige anglais Jadon Sancho a servi Paco Alcacer pour le premier but (48e), avant de marquer lui-même le deuxième en contre (69e), puis de sortir sous les acclamations, apparemment en boitillant.

La Supercoupe, en Allemagne, est considérée comme un trophée mineur. Sauf cette année! Car la confrontation entre le Bayern et son dauphin historique Dortmund devait donner le ton d'une saison pas comme les autres. Le Borussia, considérablement renforcé à l'intersaison, a en effet publiquement annoncé son intention de disputer la Bundesliga au «Rekordmeister» (qui reste sur sept titres consécutifs!), ce qu'aucun club allemand n'avait plus osé proclamer depuis des années.

Favre: «La meilleure équipe que j'ai jamais entraînée»

Pour faire tomber les Bavarois de leur trône en mai prochain, les «Borussen» ont conservé tous leurs joueurs majeurs, et recruté costaud: Mats Hummels, l'ancien de Dortmund passé au Bayern en 2016, est de retour sous le maillot jaune et noir. Julian Brandt et Nico Schulz, internationaux tous les deux, et Thorgan Hazard, l'international belge, sont venus renforcer l'effectif. «Il se pourrait que ce soit cette année la meilleure équipe que j'ai jamais entraînée», a d'ailleurs déclaré, enthousiaste, le coach de Dortmund Lucien Favre.

Période de préparation oblige, les deux entraîneurs ont pourtant aligné samedi des équipes très proches de celles de la saison passées, puisque la seule recrue estivale alignée au coup d'envoi était Nico Schulz, le défenseur de Dortmund, les autres étant pas encore prêts (Hernandez, Hazard), déjà blessés (Hummels, Brandt) ou sur le banc (Pavard, entré en jeu en fin de match).

«Il est très important de bien entrer dans cette saison et de montrer à nos fans que nous avons de grands projets», avait néanmoins lancé avant le match le capitaine du Borussia Marco Reus, très affecté d'avoir manqué le titre la saison dernière après avoir compté 9 points d'avance sur le Bayern en décembre.

Dortmund a procédé en contres

Entre deux équipes qui se sont énormément respectées, le match a mis presque 50 minutes pour se débrider. Dortmund a clairement laissé la possession à Munich, et a procédé en contres, se créant rapidement les meilleures occasions. En première période, Manuel Neuer a dû sortir deux parades de classe pour garder sa cage vierge: dès la première minute face à Marco Reus, puis à la 19e sur un tir de Raphaël Guerreiro. Mais le portier international a cédé deux fois après la pause: à la 48e minute, Sancho a passé en revue la défense sur l'aile droite, et servi Alcacer à la limite de la surface. L'Espagnol a placé son ballon dans l'angle à ras-de-terre (1-0, 48e). Kingsley Coman, qui avait déjà eu la plus belle occasion munichoise en première période (23e), a eu une balle d'égalisation, avec une tête en pleine course à bout portant, miraculeusement stoppée par Hitz.

Mais quelques minutes plus tard, toujours sur un contre, Guerreiro a lancé Sancho depuis son propre camp sur la droite. Le jeune Anglais a pris toute la défense du Bayern de vitesse pour aller battre Neuer de près (2-0, 68e). Dans un stade en folie, Munich a logiquement pressé en fin de match mais n'a pas su trouver la faille.