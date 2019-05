Double record au Marathon de Genève

La 15e édition du Marathon de Genève a tenu toutes ses promesses. Comme de coutume, les coureurs africains ont tenu le devant de la scène. Avec, à la clé, un nouveau record tant chez les femmes que chez les hommes. Honneur aux dames avec un doublé kényan. Joséphine Chepkoech a brisé la barre des 2h30 en battant au sprint, en 2 h 29’11'', sa compatriote Rodah Jepkorir. Les deux athlètes se sont livré à un magnifique duel durant plus de 42 kilomètres et tout s’est joué sur le pont du Mont-Blanc dans l’ultime ligne droite. «Un final extraordinaire tant sur le plan sportif qu’humain», selon Benjamin Chandelier, le directeur de l’épreuve.

Vingt minutes plus tôt, c’est encore un Kényan qui avait lui aussi franchi une barre symbolique. Bernard Too a enfin offert au Marathon de Genève un chrono sous les 2h10, la marque des marathon qui comptent. Le filiforme et timide athlète des hauts-plateaux s’est joué de la bise pour couper le ruban en 2 h 9’ 45’’. Il repartira avec un joli chèque de 10 000 dollars ainsi qu’une prime pour son temps canon.

L’épreuve reine est venue conclure en beauté deux jours dédiés à la course. Du 1 km parent-enfant aux 42,195 km du Marathon, pas moins de 18 300 coureurs en ont eu pour leur argent. La sueur et le bonheur en prime. (nxp)