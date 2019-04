Du ciel, Fanny Smith présente les pistes des JOJ 2020

Les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ 2020), qui auront lieu l'année prochaine à Lausanne et dans la région, ont une ambassadrice réputée en la personne de Fanny Smith, spécialiste de skicross.

Double championne du monde, médaillée olympique et double gagnante du Globe de cristal, la Vaudoise nous fait découvrir sa station, Villars. Mais, si elle a évidemment ses skis au pied, c'est depuis les airs qu'elle nous présente les futures pistes des compétitions.

Fanny Smith et son papa, aux commandes du parapente, ont décollé du Grand Chamossaire et se sont élevés à plusieurs dizaines de mètres du sol, en dessus de la station qui accueillera les épreuves de skicross, snowboard-cross et ski-alpinisme en 2020. Là-même où la reine du skicross a appris à skier. Des images à couper le souffle! (nxp)