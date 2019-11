Dustin Jeffrey quittera Lausanne en fin de saison

164 matches, 169 points. En 3 saisons et demie au Lausanne HC, Dustin Jeffrey a compilé les points avec une régularité déconcertante. Cette année encore, il est de loin le meilleur compteur lausannois avec 20 points en 21 matches. Le second, Christoph Bertschy, en est à 15 unités à son compteur. Cette saison sera pourtant la dernière de «DJ» à Lausanne comme il nous l’a confirmé en fin d’entraînement matinal, jeudi. «Le club m’a informé vouloir aller dans une autre direction, a-t-il remarqué. Les dirigeants me l’ont fait savoir de manière claire. Cela fait partie du business.»

Après un début de saison compliqué, Dustin Jeffrey est sacrément monté en puissance si bien que lors des huit derniers matches, il a totalisé treize points. «Ce ne fut pas une décision facile, a remarqué Jan Alston, directeur sportif. Nous avons décidé d’informer Dustin suffisamment tôt par respect pour lui et ce qu’il a fait pour le club.»

En vue de la saison prochaine, Lausanne n’a donc que Cory Emmerton sous contrat comme étranger. «Au cours de nos analyses, nous en sommes arrivé à la conclusion qu’avec nos autres joueurs sous contrat, il nous fallait un étranger avec un autre profil. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés à cette conclusion», a détaillé Jan Alston. La première question que doit se poser le directeur sportif du club sera de savoir s’il veut jouer avec un ou deux défenseurs importés et respectivement trois ou deux attaquants.

Grégory Beaud