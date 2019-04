Echichens enchaîne face aux gros

Echichens a pris trois points vendredi à Vallorbe: ceux de la buvette. Joël Reinhard et ses coéquipiers pouvaient se permettre une ou deux bières, vu que leur prochain match officiel aura lieu le 27 avril, face à Payerne. Et, il faut bien le dire aussi, leur performance durant les 90 minutes sur le terrain face au leader Vallorbe-Ballaigues méritait bien une récompense. Car les joueurs de Fabio De Almeida ont été exemplaires de discipline, arrachant un point globalement assez mérité même si Val-Bal s'est créé quelques occasions de l'emporter en deuxième période.

Echichens gagne aussi des points à la maison maintenant

Cette confrontation, finalement assez fermée, a été le théâtre d'une belle bataille tactique entre deux des meilleurs entraîneurs de 2e ligue inter, Jean-Yves Bonnard et Fabio De Almedia. Val-Bal et son formidable potentiel offensif ont ainsi été réduits au silence pour la première fois depuis... le 22 août 2018! Une vraie performance de la part du FC Echichens, qui a pris un bon point dans son long chemin vers le maintien. Une semaine après avoir également contraint Terre Sainte au nul (1-1), Lucien Gfeller (encore une fois très bon) et ses copains ont à nouveau effectué une bonne opération face à l'un des cadors de ce groupe 2.

Même privé notamment de Fabrice de Benedictis (entorse), Echichens a tenu le choc et peut être fier de son état d'esprit. En enchaînant les performances comme celle-là, la première équipe du club du président Michel Cruchon vivra (au minimum) une saison de plus en 2e ligue inter l'an prochain. Surtout que maintenant, le FCE marque des points à la maison, ce qui n'était étonnamment pas le cas au premier tour.

«Vu la physionomie du match, le nul est mérité. L'objectif a été atteint: ne pas prendre de but et repartir avec un point», a relevé le milieu de terrain Davy Cardoso vendredi à l'issue de ce combat tactique. «Se sauver? Ca va être difficile jusqu'à la fin. On n'est pas loin de la barre, mais on n'est pas loin de la quatrième place non plus... L'objectif premier ça reste le maintien», a enchaîné le numéro 10, âgé de 25 ans, et l'un des plus grands talents individuels que compte la 2e ligue inter. Se voit-il jouer en 1re ligue dans un avenir plus ou moins proche, d'ailleurs? Il apporte la réponse dans sa réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)