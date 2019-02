Errani vient digérer ses tortellinis

Sara Errani était plutôt détendue pour une paria, vendredi à Bienne. Il faut dire que le désert médiatique dans lequel s’est tenu le tirage au sort de ce premier tour de Fed Cup n’avait pas de quoi mettre l’Italienne dans ses petits souliers. Avec Roger Federer à moins de 200 km, la finaliste de Roland-Garros 2012 pouvait fêter son «grand retour» de suspension en souplesse. Interdite d’entraînement, de transport, de repas officiel, elle avait pourtant traversé la semaine comme un fantôme. Bannie, presque pestiférée, Sara Errani n’existait que dans les plans des capitaines. Jusqu’à sa libération physique. Vendredi à midi.

«Prise par inadvertance»

«Je me suis entraînée en Italie jusqu’à jeudi. Je n’avais pas le choix: ce n’est que ce vendredi matin que j’ai pu découvrir le court. Il n’est pas trop rapide, donc ça me va.» Contrôlée positive en février 2017 au letrozole, une substance appartenant à la catégorie des «hormones et modulateurs métaboliques», Sara Errani avait alors livré une explication pittoresque à souhait. Selon elle, le letrozole s’était retrouvé dans son organisme via le médicament pris par sa mère pour lutter contre son cancer du sein (Femara); lequel s’était renversé accidentellement dans le plat de tortellinis familial. Au-delà de son potentiel tragicomique, ce récit était-il crédible? La WTA décida que oui en ne lui infligeant que deux mois de suspension. Tout comme le TAS, saisi en appel par l’agence antidopage italienne, qui validait en juin dernier «la prise par inadvertance» mais augmentait sa suspension jusqu’au 7 février. Allez comprendre.

«Franchement, c’est dur d’y voir clair dans cette affaire et je n’ai pas d’autre choix que de faire confiance aux experts, reconnaissait Belinda Bencic, son adversaire ce samedi (13 h). Et concernant le week-end, son retour à la compétition ne va pas nous empêcher de dormir.» Si «Beli» a raison de ne craindre personne, la Suisse aurait tout intérêt à se méfier du banni qui retrouve la lumière. «Je n’ai rien à prouver, à personne, balayait l’Italienne. Soit. Vendredi, en observant sa rage à l’entraînement, on a pourtant ressenti exactement le contraire. (24 heures)