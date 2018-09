Exploit de Lyon à Manchester City

Incroyable Lyon! Profitant d'un trou d'air de Manchester City, Lyon s'est imposé chez les champions d'Angleterre (2-1) grâce à une attitude exemplaire et un grand Nabil Fekir, mercredi lors de la première journée de la Ligue des champions.

Face à un City lent et peu inspiré, les Lyonnais ont joué crânement leur chance, plantant les piques quand les occasions se présentaient et surtout tenant bon quand la machine mancunienne s'emballait.

Question sérieux, ils ont aussi été parfaits, avec un pressing très haut impeccable, et une défense Marcelo-Denayer au top face à Jesus et Sterling.

Après quelques minutes de flottement, les champions d'Angleterre semblaient trouver enfin la bonne carburation. La tête de la Laporte touchait le poteau (17e), puis Lopes était obligé d'intervenir sur Sterling (20e).

C'est alors que la rencontre a basculé. Cornet, parti à la limite, se voyait refuser un but pour un hors-jeu justifié. Mais Lyon ne désarmait pas, démontrant cette attitude tant réclamée par Aulas.

Sur un ballon récupéré haut, Fekir centrait fort devant le but, Delph se trouait au deuxième poteau et Cornet ouvrait le score en croisant sa reprise (26e).

Après avoir laissé passer un deuxième orage, marqué notamment par un but refusé pour un hors jeu de Sterling (32e), l'OL faisait rugir ses bruyants supporters.

Fekir récupérait un ballon dans les pieds de Fernandinho, s'appuyait sur Depay, puis déclenchait une frappe à ras de terre précise pour doubler la mise (43e).

Pour Manchester City, c'était la douche froide. Sans imagination, trop facile, le club de Pep Guardiola n'a rien offert ou presque. Malgré la débauche de moyens, City restait muet (21 tirs). A bout de force, les Lyonnais ont tenu. Une question d'attitude.

Les favoris s'imposent

En Espagne, la Juventus, pourtant à 10 contre 11 avec l'exclusion de Cristiano Ronaldo après 30 minutes de jeu, l'a emporté contre Valence (2-0), grâce à deux buts sur penalty de Pjanic. La Juventus retrouvera YB pour son prochain match, le 2 octobre.

Dans le groupe G, le Real Madrid a corrigé l'AS Rome à domicile (3-0). Ramos, Bale et Diaz ont fait le boulot, comme on dit, pour le plus grand plaisir des fans merengue. Les deux autres équipes du groupe: le CSKA Moscou et Plzen ont fait match nul (2-2).

Après la victoire en soirée de l'Ajax Amsterdam contre l'AEK Athènes (3-0) dans le groupe E, le Bayern a lui dominé le Benfica (2-0). Lewandowski et Sanchez ont marqué pour les Bavarois. (afp/Sport-Centernxp)