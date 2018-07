Federer: «Je suis en très bonne forme»

Roger Federer s’est présenté en conférence de presse ce dimanche, dans la foulée d’un entraînement avec Dominic Thiem. Le Bâlois s’est montré détendu à la veille de son entrée en lice à Wimbledon, face au Slovaque Dusan Lajovic. En atteste sa réponse à une journaliste lui ayant demandé comment il se sentait physiquement: «Je me sens incroyablement sexy !»

Le Maestro a confié son excitation à l’idée de jouer le tournoi londonien: «Wimbledon reste ma priorité. Participer à ce tournoi, c’est toujours un rêve. J’adore le calme qu’il y a. Mes idoles l’ont gagné et cela participe aussi à mes bonnes sensations ici.» Il s’est ensuite prononcé sur le fait de jouer sur le court central: «Tous les yeux sont tournés vers vous et cela rend un peu nerveux, c’est normal. J’aime cela, c’est un grand honneur.»

Alors qu’il ambitionne de conserver sa couronne et de remporter Wimbledon pour la neuvième fois, Roger Federer a affiché sa confiance avant son premier rendez-vous: «J’étais fatigué en début de semaine après la finale à Halle. Mais tout s’est bien passé, j’ai bien travaillé cette semaine et je suis confiant et en très bonne forme pour ce premier tour.»

Le principal intéressé a également été interrogé sur sa finale légendaire contre Rafael Nadal, en 2008. «C’est un de ces matches dont moi et Rafa parlerons quand nous serons vieux, dans nos chaises à bascule (rire).» (nxp)