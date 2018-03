Fin de série pour Nashville

Après 15 matches d'affilée en ayant obtenu au moins un point, Nashville s'est incliné 5-2 chez lui contre Toronto, en NHL. Roman Josi et Kevin Fiala n'ont pas comptabilisé pour les Predators et ont quitté la glace sur un bilan équilibré.

Avant cette défaite, Nashville avait remporté 14 de ses 15 derniers matches dans le temps réglementaire et subi une défaite, après tirs au but. Ce revers coïncide avec le retour à Toronto d'Auston Matthews. L'ancien attaquant des Zurich Lions, sur le flanc durant un mois à cause d'une blessure à une épaule, a inscrit le 2-1 à la 36e. Mais l'homme du match fut James van Riemsdyk, qui a marqué son huitième but en cinq parties pour les Maple Leafs.

L'Avalanche du Colorado de Sven Andrighetto a subi une cuisante défaite (7-1) contre les Los Angeles Kings, après avoir pourtant mené 1-0. Le Slovène Kopital a inscrit quatre buts, exploit qu'aucun joueur des Kings n'avait plus réalisé depuis 1993. Andrighetto a terminé la rencontre sur le piètre bilan de -3.

Le défenseur des Arizona Coyotes Alex Goligoski a marqué un but des plus étranges, lors du match perdu 6-5 par son équipe contre Carolina. Il a poussé le puck contre la bande, où le gardien de Carolina Cam Ward est allé le récupérer avec sa crosse. Mais le puck est resté coincé dans les patins du gardien, qui est retourné devant sa cage sans remarquer où il était. Ce faisant, son patin où le puck était resté empêtré s'est brièvement retrouvé derrière la ligne de but, ce qui a été validé comme une réussite pour les Coyotes, de manière logique mais dans l'étonnement général.