Fin de série pour le LHC

Un peu moins d’autorité dans le slot défensif, devant un Luca Boltshauser qui avait moins la baraka (76,19% d’arrêts). Cela face à un Zurich plutôt inspiré, qui a mis énormément d’intensité dans son jeu, notamment durant une période médiane qui a vu le Lausanne Hockey Club souffrir tant physiquement qu’au tableau d’affichage (de 2-1 à 2-4). Une partie des clés du match de vendredi, synonyme de fin de série pour les Vaudois (défaite 5-4), se situe sans doute ici. Dans des détails. Des détails en l’occurrence défensifs, après avoir encaissé davantage de buts en une soirée que lors des cinq précédentes rencontres (4).

Rien d’alarmant, toutefois. Emmené par un premier trio incisif (un but chacun pour Dustin Jeffrey, Joël Vermin et Robin Leone), Lausanne a globalement rendu une nouvelle copie séduisante. Dans le jeu comme au niveau de l’état d’esprit, où il n’a rien lâché, malgré des événements contraires auxquels il n’était plus habitué.

De quoi rebondir

Le LHC n’aurait rien volé en décrochant la prolongation. Mais Lukas Flüeler a opposé son veto dans les dernières minutes. Tant pis pour le record de victoires consécutives dans l’élite (9) que les Lions auraient pu égaler en s’offrant le champion de Suisse en titre.

Et puis, personne ne pourra enlever au vestiaire lausannois les certitudes emmagasinées durant le dernier mois, que ce soit sur le plan tactique ou des valeurs collectives. Ni même la confiance que Ville Peltonen et son système ont gagné à l’interne au fil des succès. Il y a clairement de quoi s’appuyer pour rebondir. Dès samedi soir à la Valascia contre Ambri?

(nxp)