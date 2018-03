Football: Usain Bolt s'entraîne et marque

«Je veux jouer dans un grand championnat!» Usain Bolt, star planétaire du sprint, se rêve à 31 ans une carrière de footballeur de haut niveau et s'est entraîné avec Dortmund pour se tester au contact des professionnels de la Bundesliga.

Ses chances d'atteindre son but sont faibles, mais il a déjà réussi un premier exploit: attirer vendredi matin un bon millier de spectateurs et plus de 150 journalistes pour un simple entraînement, alors même que tous les internationaux appelés par leurs sélections étaient absents.

«Je ne veux pas jouer dans une division inférieure», a-t-il répondu à une question de l'AFP sur la possibilité qu'il fasse ses armes dans une équipe réserve: «Mon but est de jouer dans un des meilleurs championnats du monde. C'est pour cela que je suis là». L'homme le plus rapide de tous les temps (9''58 sur 100 m, 19''19 sur 200 m), qui connaît bien Jose Mourinho, s'imagine jouer un jour pour Manchester United.

Sous un ciel bas et par un froid humide, il a participé vendredi à la séance d'une heure, qui s'est conclue pas un mini-match sur une moitié de terrain. Dans la même équipe que Mario Götze, buteur de la dernière finale de Coupe du monde, le Jamaïcain a marqué de la tête sur son premier ballon. On l'a vu ensuite tenter de trouver sa place en attaque, et chacune de ses touches de balle a déchaîné l'enthousiasme du public.

Difficile, sur un petit jeu, de savoir quel potentiel footballistique cache le multiple champion olympique et du monde. Comme l'a dit diplomatiquement l'entraîneur du Borussia Peter Stöger: «L'essentiel, c'est qu'on voit qu'il aime ce sport et qu'il comprend le jeu. S'il veut s'imposer à un haut niveau, il a encore beaucoup à faire». (si/nxp)