Fribourg sans jus, Bienne brille, Lausanne perd

La 35e journée de National League n'a pas souri à Fribourg. Bêtement battus la veille par Ambri-Piotta, les Dragons n'ont eu aucune chance face au leader Berne pour une défaite 3-0.

Lhotak avait crucifié Fribourg à une trentaine de secondes de la fin du troisième tiers vendredi, Scherwey a mis 23 secondes pour placer les Fribourgeois en position inconfortable. Dur pour Gottéron et pour le gardien Joel Aebi, arrivé de Viège et préféré à Barry Brust pour des raisons disciplinaires. Mais le Berne du début du mois qui avait accumulé quatre revers de suite est redevenu le double champion en titre avec cinq succès de rang.

Privé de talent en raison des blessures de Sprunger et Cervenka, Fribourg doit lutter en faisant preuve de caractère et d'intelligence de jeu. Mais face à ce Berne-là, cela ne suffit pas. Lorsque les Ours décident que le moment est venu, le rouleau compresseur s'enclenche et mieux vaut ne pas être sur son chemin. Des joueurs comme Arcobello, Rüfenacht et Ebbett peuvent décider de l'issue d'un match à tout moment et les deux premiers ont choisi le tiers médian pour faire passer le score de 1-0 à 3-0.

Fribourg subit sa sixième défaite en sept matches et termine l'année sur une mauvaise note. Heureusement pour les Dragons, la défaite de Langnau 4-1 devant Zoug fait que le club fribourgeois passera les Fêtes au-dessus de la barre.

Lausanne encore défait

Associer le verbe gagner au LHC depuis le 9 décembre, c'est aller au-devant d'un bel exercice. Battus par les Zurich Lions en prolongation 2-1, les Lausannois vont donc passer Noël sur deux revers et à cinq points de la barre. Plutôt intéressants durant deux tiers en dépit d'un concours de maladresse organisé de concert avec les Zurichois, les Vaudois ont laissé filer la victoire dans le troisième tiers.

Trop indiscplinés, les Lausannois ont remis les Alémaniques sur le bon chemin. Chris Baltisberger a pu tromper Zurkirchen et la partie s'est décidée en prolongation. Et chaque suiveur de National League ou presque le sait, laisser Pettersson en bonne position de tir équivaut très souvent à un but. C'est ce qui s'est passé à la 62e avec un missile du Suédois pour offrir deux points à ses couleurs et peut-être un peu de répit à son compatriote et néanmoins entraîneur Hans Wallson.

Du côté de Lausanne, il faut espérer que la fin d'année coïncidera à une prise de conscience, car il ne reste plus que seize matches avant la fin de la saison régulière.

Bienne toujours brillant

Antti Törmänen poursuit son début de règne biennois tel un conte de fées avec un neuvième succès sur les onze derniers matches (victoire 4-3 à Lugano). A la Resega, les Seelandais ont rappelé aux Tessinois qu'ils ne traversaient pas une période extrêmement faste en ce moment avec une victoire pour quatre défaites sur les cinq dernières rencontres. Malgré une forte poussée dans le dernier tiers, les Biennois ont résisté et les voilà quatrièmes au classement.

A Ambri, Davos a «lancé» sa Coupe Spengler en s'imposant 3-0. (si/nxp)