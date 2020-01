Géant masculin: deux médailles de plus pour la Suisse

Respectivement septième et huitième de la première manche du géant des Jeux olympiques de la jeunesse, aux Diablerets, le Bernois Sandro Zurbrügg et le Valaisan Luc Roduit ont réussi une belle remontée sur le second tracé: ils ont en effet chacun gagné cinq rangs pour terminer sur le podium, aux deuxième et troisième places!

L’Autrichien Philip Hoffmann, qui s’élançait avec 2’36’’ de bonus, n’a pas craqué. Au contraire: il a terminé avec 2’54’’ d’avance sur Zurbrügg et 2’58’’ sur Roduit. Signalons que les deux Suisses ont été crédités du même chrono lors de la 2e manche (1'04''21).

La fête suisse aurait pu être plus belle encore, puisque le Grison Silvano Gini avait signé le cinquième temps de la première manche. Mais il a été disqualifié pour matériel non conforme.