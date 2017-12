Genève-Servette continue sa moisson de points

Soucis en coulisses, plaisir sur la glace. Genève-Servette nage en eaux troubles au niveau administratif, mais glisse avec maestria sur les patinoires helvétiques. Vainqueurs de Kloten 4-1 la veille, les Genevois ont dominé l'autre organisation du canton de Zurich, chez lui au Hallenstadion 4-3. Censés être moins frais que leur adversaire, les Grenat ont appliqué le sérieux qui les caractérise depuis le début du mois pour surmonter leur fatigue.

Menés 2-1 à la 22e sur une réussite de Kevin Klein, les joueurs de Craig Woodcroft n'ont pas paniqué. A cinq contre cinq, les Aigles ont parfaitement tenu tête aux Lions. Et à la 28e, Damien Riat, l'un des hommes en forme, a pu égaliser en étant plus prompt que la défense zurichoise. Mieux, quatre minutes plus tard, c'est Stéphane Da Costa qui a chipé le puck à Dave Sutter pour marquer un but de grande classe. Le Français en est à 18 points en 15 matches et ça, ça change le dynamisme d'une équipe.

Les Servettiens ont fait un pas vers la victoire à la 42e lorsque Kevin Romy a pu ajouter un quatrième but. Le but tardif de Korpikoski à 22 secondes de la troisième sirène n'a rien changé et voilà le GSHC 4e au classement.

Fribourg coule sur la fin

Fribourg aurait bien voulu imiter les Genevois, mais les Dragons ont cédé en fin de match face à Ambri-Piotta 5-4. Le coup est dur pour les hommes de Mark French qui restaient sur un très joli succès à Lausanne mardi. Et le pire, c'est que les Fribourgeois ont parfaitement mené leur barque lors des quarante premières minutes. En avance 2-0, ils ont répondu 21 secondes après le 2-1 de D'Agostini par Jim Slater. Et à 39 secondes de la deuxième pause, Neuenschwander a pu inscrire le 4-2 en contre.

Mais Gottéron n'a pas su porter l'estocade et les hommes de Cereda lui ont fait payer cette erreur. A la 47e, Trisconi a remis les deux équipes à niveau et alors que l'on s'acheminait vers la prolongation, c'est Lhotak qui a surpris Brust à 34 secondes de la fin de la période pour offrir trois points aux Léventins. Un coup de poignard de la part du futur attaquant fribourgeois. Les Dragons demeurent au-dessus de la barre avec trois points d'avance sur Langnau qui s'est incliné 1-0 à Davos. C'est le nouvel arrivé Brandon Buck qui a inscrit l'unique but de la rencontre.

Lugano n'avait visiblement pas envie de se faire mal. A Kloten, les Tessinois ont sombré 5-1. Les Aviateurs menaient même 4-0 après 31 minutes de jeu. Dans la dernière partie de la soirée, le leader Berne a dominé Zoug 5-2. Menés 2-0 après 15 minutes, les hommes de Jalonen ont profité d'un doublé de Calle Andersson pour refaire surface et passer l'épaule.

