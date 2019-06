Gentleman Stan a déroulé

Stan Wawrinka (ATP 19) n’a pas manqué son retour sur herbe. Après avoir dû patienter durant toute la journée de mardi, le Vaudois a facilement battu Daniel Evans (ATP 63), mercredi, lors du premier tour du tournoi du Queen’s (ATP 500). Il n’a mis que 72 minutes pour venir à bout du Britannique sur le score de 6-3 6-4. Plus encore que son jeu, le Vaudois a dû gérer les conditions difficiles qui règnent à Londres depuis le début de la semaine. A 5-3 dans le premier set, la pluie à une nouvelle fois volé la vedette aux joueurs. La rencontre a été longuement interrompue.

Au retour des vestiaires, Wawrinka a conclu le premier set, avant de breaker son adversaire dans le troisième jeu de la seconde manche. Une manche finale durant laquelle Evans n’a eu aucune balle de break. Et comme en plus il n’a pas été très performant sur ses propres services: quatre doubles fautes pour un seul ace…

A l’occasion du deuxième tour, Stan Wawrinka sera opposé à Nicolas Mahut, vainqueur de Frances Tiafoe 6-3 7-6. La Français aura l’avantage de la fraîcheur, lui qui a disputé son premier match lundi.

Wawrinka au secours d'Evans

La pluie a donc grandement conditionné cette journée au tournoi du Queen's. Rendue très glissante, l'herbe a fait des malheureux. Daniel Evans en fait partie, lui qui a lourdement chuté. Son adversaire s'est d'ailleurs empressé de venir prendre de ses nouvelles. Le geste du Suisse a été unanimement salué outre-Manche. Gentleman Stan a encore frappé.

One of the nicest guys on tour ??@stanwawrinka shows great sportsmanship to help an injured Dan Evans at #QueensTennis pic.twitter.com/pOdxSHFVqh