Gottéron engage Philippe Furrer pour 3 ans

Philippe Furrer (32 ans) portera le maillot de Fribourg Gottéron dès la saison 2018/2019.

Le défenseur international a signé pour trois ans, annoncent les Dragons dans un communiqué.

Le Bernois, qui évolue depuis le début de la saison 2015/2017 avec Lugano, avait notamment inscrit le tir au but qui avait permis aux «bianconeri» de sortir Genève-Servette en demi-finale des play-off 2016 et d'atteindre la finale pour la première fois depuis leur sacre de 2006.

Philippe Furrer avait auparavant porté les couleurs du CP Berne depuis ses débuts en LNA en 2001/2002, à l'exception d'une très courte pige à Langenthal (deux matches en 2005/2006). Il compte deux titres de champion de Suisse avec les Ours (2004, 2010 et 2013), et a joué plus de 600 matches dans l'élite. Il a été drafté par les New York Rangers en 2003 mais n'a jamais tenté sa chance en Amérique du Nord, lui qui avait manqué l'intégralité de l'exercice 2003/2004 en raison d'une blessure. Le Bernois est également resté célèbre pour avoir marqué un autogoal «gag» en quart de finale du championnat du monde face à la Russie. Il avait alors envoyé un boulet de canon dans son propre but en tentant de dégager le puck... (si/nxp)