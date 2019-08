Gros coup dur pour le FC Stade-Lausanne-Ouchy

Le FC Stade-Lausanne-Ouchy n'avait pas besoin de ce «pépin»... Il devra se passer pour au moins six mois d’un de ses éléments les plus précieux et les expérimentés. Le demi offensif belge Andréa Mutombo (29 ans), qui a déjà trouvé le chemin des filets cette saison en championnat, a en effet été opéré mardi d’une rupture du tendon du quadriceps gauche.

Il s’agit d’un gros coup dur pour le club vaudois, néo-promu en Challenge League, qui venait d'engranger contre Vaduz (3-3) son premier point de la saison.