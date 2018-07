Grosse bagarre pendant Philippines-Australie

Un match de basket entre les Philippines et l'Australie, comptant pour les qualifications au Mondial-2019, a dégénéré en énorme bagarre générale, lundi à Manille, entraînant l'expulsion de treize joueurs et l'interruption de la rencontre.

Des joueurs se poursuivant dans et hors du terrain, échangeant coups de poings et de pieds, une chaise qui vole, des officiels dépassés: le parquet de la Manille Arena avait des allures de ring de catch pendant le troisième quart-temps du match.

A l'origine de ces scènes surréalistes: un coup de coude d'un joueur philippin sur un adversaire australien. Les arbitres ont finalement pu reprendre la situation en main après l'exclusion de 13 joueurs, neuf Philippins et quatre Australiens. Le match n'a pu aller à son terme. L'Australie a été déclaré vainqueur par défaut (89-53). Cela n'a pas empêché l'équipe des Philippines de poser un peu plus tard au grand complet pour un selfie.

Basket BRAWL - the basketball game between the Philippines and Australia on Monday turned into Pacquiao-Horn 2 https://t.co/2AeW89JdGQ