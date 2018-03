Hans Flatscher s'en ira en fin de saison

Hans Flatscher vit ses derniers jours à la tête de l'équipe de Suisse dames.

«Plus de temps avec mes enfants»

L'Autrichien de 49 ans, époux de l'ancienne reine du géant Sonja Nef, quittera au terme de cette saison un poste qu'il occupe depuis 2012. Sa fonction de chef alpin est devenue incompatible avec un rôle de père de famille qui lui prend de plus en plus de temps, a expliqué Hans Flatscher en marge des finales de la Coupe du monde à Are. «Ma préoccupation première est de pouvoir passer beaucoup plus de temps avec mes enfants au cours des prochaines années, qui sont primordiales pour eux», a-t-il souligné.

Cette décision n'a pas été facile à prendre: «J'aime ce poste d'entraîneur en chef, que j'assume avec passion. Ma motivation est toujours aussi grande. C'est donc avec le coeur lourd que je quitte cette fonction», explique l'Autrichien, dont le successeur n'est bien évidemment pas encore connu. «Nous prendrons le temps qu'il faudra pour trouver la solution idéale», souligne le directeur de Swiss-Ski Stéphane Cattin.

Un bilan plus que positif

Hans Flatscher, qui avait succédé à Mauro Pini, pourra tirer un bilan plus que positif au terme de son mandat. Il a notamment su ramener calme et sérénité après quelques saisons difficiles, les Suissesses n'ayant glané aucune médaille tant aux JO 2010 qu'aux Mondiaux 2011. Il a su régler le «cas» de Lara Gut, qui fait partie intégrante de l'équipe.

C'est ainsi sous sa houlette que la Tessinoise a remporté le classement général de la Coupe du monde, en 2016. Ses protégées ont en outre brillé lors des Mondiaux 2017 à St-Moritz (quatre médailles, dont un titre en combiné grâce à Wendy Holdener) puis lors des récents JO de Pyeongchang (trois podiums, avec le titre du combiné pour Michelle Gisin, ainsi que l'or du Team Event).

Hans Flatscher ne souhaite cependant pas quitter le monde du ski. Des discussions seront d'ailleurs menées avec Swiss-Ski afin de déterminer quel rôle pourrait être le sien à l'avenir au sein de la Fédération. (ats/nxp)