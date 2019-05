Haute intensité, pressing et possession: cocktail gagnant?

C’est un fait. L’Ajax et Liverpool sont les équipes qui courent le plus, cette saison en Ligue des champions. Pour comprendre dans quel cadre elles le font le plus souvent, deux points servent de bons indicateurs: leur possession du ballon (respectivement 54% et 52% en moyenne) et le profil des joueurs qui avalent le plus de kilomètres. D’un côté Dusan Tadic (11,7 km par match) et Donny van de Beek (10,8 km). De l’autre Sadio Mané (10,5 km) et Mohamed Salah (9,8 km). Des éléments offensifs.

Au final: le résultat d’une philosophie active, basée sur la haute intensité. Avec le ballon (mouvements perpétuels, dédoublements) comme à la perte de celui-ci, où un pressing de tous les instants s’installe, dès la ligne d’attaque. Ajoutez Tottenham et trois des quatre demi-finalistes de la Ligue des champions évoluent dans un registre similaire en termes d’agressivité. Avec, certes, des différences notables dans l’approche et l’application de certains principes.

Sur le fond, un football de provocation domine. Où le pressing semble faire office d’arme redoutable. Et plus particulièrement le «contre-pressing». «L’idée et de harceler l’adversaire dès la perte du ballon. Car plus vous le récupérez vite, plus l’opposition est désorganisée et vous avez l’opportunité de lancer des attaques rapides, explique le coach du FC Saint-Gall Peter Zeidler, adepte de la philosophie. Il s’agit de lui enlever du temps et de l’espace pour manœuvrer, mais aussi de le piéger et, plus globalement, de reprendre le contrôle du ballon, de surcroît dans le camp adverse, loin de votre propre surface de réparation. Dans ce sens, la gestion de la possession, la capacité à conserver la balle prend toute son importance. Plus vous l’avez, moins vous avez besoin de presser. Physiquement, c’est déterminant. Et c’est ce que l’Ajax fait admirablement bien. En fait, c’est tout ce qu’un entraîneur souhaiterait mettre en place.»

Cocktail spectaculaire. Et gagnant? En s’imposant 3-0 à l’aller face à Liverpool, en acceptant de subir pour procéder en contre, Barcelone a semé le doute. À l’image de la France à la Coupe du monde. «Oui, mais combien sommes-nous à avoir trouvé le résultat de ce match très sévère pour les Reds? Finalement, le Barça a fait la différence sur un centre génial d’Alba couplé à un appel remarquable de Suarez et avec le génie de Messi», tempère le technicien allemand, qui acquiesce lorsqu’on lui suggère l’idée d’une exception au milieu de la tendance générale. D’autant que la troupe de Valverde carburait à 60% de possession jusqu’en quarts de finale.

«Le Barça ne peut plus le faire»

«C’est une question d’adaptation à l’effectif qu’on a, poursuit l’ex-coach du FC Sion et de Servette Sébastien Fournier, observateur avisé des Blaugrana. Barcelone aimerait jouer à la façon de l’Ajax. Il a du reste été maître dans cet art, principalement sous Guardiola. Mais même le grand Barça doit s’adapter. Ce n’est pas qu’il ne veut pas presser, c’est qu’il ne peut plus le faire efficacement ou avec un impact constant sur la durée d’un match du niveau d’une demi-finale européenne. Parce qu’il est vieillissant et qu’il ne dispose pas des profils de joueurs adéquats. La France au Mondial? C’était un choix du sélectionneur, qui pouvait compter sur des attaquants de rupture. En tête un Griezmann habitué à évoluer dans un registre défensif en club (ndlr: à l’Atlético) et un Mbappé foudroyant en contre, avec beaucoup d’espace devant lui.»

D’où – en partie – la propension des Bleus à proposer un bloc bas. Il n’en demeure pas moins qu’un penchant clair vers l’inverse existe en Europe. «Plus qu’une tendance, continue l’ancien international suisse, c’est devenu une vérité, parce que cela fonctionne.» Avec un équilibre toutefois fragile, dans un système aussi intense et exigeant. Les creux d’une saison se paient cash. Et les absences peuvent coûter cher. «Regardez Paris sans Neymar, lance Sébastien Fournier. À Liverpool, vous enlevez Mané ou Salah et la différence d’intensité et d’impact se ressentira immédiatement.»

Répercussions sur le marché

Ce n’est pas un hasard si Guardiola s’est muni d’un contingent pléthorique, notamment offensivement, à Manchester City. «On constate en tout cas que les attaquants dynamiques, explosifs, s’arrachent sur le marché, conclut le Valaisan. À l’instar des arrières capables de défendre la profondeur, soit des éléments mobiles et dotés d’un certain sens de l’anticipation. Car le pressing comporte des risques en termes d’espaces laissés dans le dos.»

Ce mardi soir, Liverpool devra remonter un déficit de trois buts face à Barcelone. Sans Salah ni Firmino, blessés. Quid de sa force de percussion? Et de son pressing? (nxp)