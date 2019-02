Henchoz doit transformer Xamax en commando

Après avoir toujours refusé d’envisager un changement d’entraîneur, allant jusqu’à donner sa parole qu’il ne s’y abaisserait jamais, Christian Binggeli a brusquement changé d’avis en début de semaine: il a limogé Michel Decastel. Il a ainsi nommé Stéphane Henchoz, ancien adjoint, à la place de celui qui lui avait offert ses plus belles émotions de président, avec un retour en Super League le printemps dernier. Il lui en a coûté quelques nuits blanches – et des larmes, dit-il – pour se résoudre à virer «Deca», devenu un ami de la famille. «Ma fille de 5 ans est souvent gardée par Françoise (ndlr: l’épouse de Michel Decastel). Si j’avais écouté mon cœur et mes sentiments, Michel serait toujours là.»

«J’ai tranché avec mes tripes»

Mais l’humaniste Binggeli a fait triompher l’implacable logique entrepreneuriale et la prépondérance des résultats, dès l’instant où le compte n’y est pas: relégué à quatre points de GC, Xamax n’a pas gagné un match depuis le 26 septembre. «J’ai tranché avec mes tripes. C’est la première fois que je me sépare d’un coach. Je n’ai pas l’expérience d’un Constantin. En tant que chef d’entreprise, j’ai dû licencier au total deux collaborateurs, à chaque fois pour des problèmes d’ivresse. Dans le cas présent, je ne voulais pas que l’on puisse me reprocher de n’avoir pas eu assez de couilles pour changer quelque chose.»

Avant d’entériner le choix du successeur de Michel Decastel, Christian Binggeli a pris soin de sonder les cadres du vestiaire. Tous les retours qu’il a recueillis l’ont conforté dans sa décision de nommer Stéphane Henchoz. «Les gars m’ont dit: «On fonce avec lui.» Voilà donc un homme du sérail (44 ans), parachuté pompier de service. Un pari forcément risqué pour un homme dont l’unique expérience de management se limite à quatorze matches sur le banc du FC Bulle il y a bientôt dix ans. Henchoz trouvera-t-il la solution qui avait échappé à son prédécesseur? Par loyauté autant que par respect, le Fribourgeois s’était toujours rangé derrière Decastel, dont il ne cautionnait parfois ni les choix tactiques ni celui des hommes.

Accueil tiède des fans

Pour l’ancien international, c’est une chance immense de prouver les compétences qu’on lui reconnaît. Mais c’est en même temps un cadeau empoisonné. S’il ne débarque pas en terre inconnue, il lui faudra à la fois vaincre la réticence des fans (qui en ont fait un mal-aimé) et faire accepter des exigences extrêmement pointues, inhabituelles pour la Suisse. Dans son communiqué, Xamax a ainsi cru nécessaire d’en appeler à l’union sacrée. «Le club demande à tous les Xamaxiens de soutenir et d’accorder leur confiance au nouveau coach pour que sa mission se déroule dans une ambiance sereine et positive.» On peut rêver d’un meilleur accueil… Pour sa première journée coiffé de sa nouvelle casquette, Henchoz a doublé mercredi la charge de travail en fixant un premier entraînement en matinée déjà. Il a aussi mangé au stade avec l’équipe, décrété un huis clos absolu jusqu’à la réception de Lucerne, afin de pouvoir œuvrer à l’abri des regards, et repoussé toutes les sollicitations médiatiques, renvoyant à un point presse prévu demain. Soyons-en sûrs: dimanche, tous les regards seront braqués sur lui et la pression sera énorme.

Que va-t-il se passer pour l’intronisation de l’ancien No 2? Christian Binggeli a déjà tracé la feuille de route: «J’attends la révolution, que Stéphane fasse des joueurs des guerriers en mettant un coup de pied dans la fourmilière.» Ce qui, aux yeux du président, suppose aussi un peu de folie: «J’espère qu’il va me motiver ses gaillards.» Le patron de la Maladière est en train de vivre les mois les plus éprouvants de sa présidence. «J’ai besoin d’avoir quelque chose en retour. N’oubliez pas qu’en juin, j’étais le roi des présidents…»

Il est aujourd’hui celui d’une équipe classée dernière, où souffle un vent de panique. (24 heures)