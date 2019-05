Heurts après le match entre Zurich et Saint-Gall

Des heurts ont eu lieu samedi soir à Zurich entre des supporters du FC Saint-Gall et la police municipale après le match de championnat de football de Super League entre les FC Zurich et Saint-Gall. Trois véhicules de police et deux autobus ont été endommagés, a indiqué dimanche la police. Les dégâts se montent à plusieurs milliers de francs.

Selon la police municipale zurichoise, plusieurs personnes masquées ont soudainement attaqué la police en lançant des pierres, des bouteilles et des pétards. Les forces de l'ordre ont également été visées avec des billes de peinture (paintball). De leur côté, celles-ci ont utilisé des balles en caoutchouc et des gaz irritants. (ats/nxp)