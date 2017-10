Hingis qualifiée pour les demi-finales à Singapour

Martina Hingis n'est pas encore à la retraite. Peu après avoir annoncé la fin de sa carrière à l'issue du Masters, la St-Galloise s'est qualifiée pour les demi-finales du double au côté de Yung-Jan Chan.

Le binôme helvético-taïwanais, en quête à Singapour d'un 10e titre commun cette année, s'est facilement imposé 6-3 6-2 contre l'équipe formée de l'Allemande Anna-Lena Groenefeld et de la Tchèque Kveta Peschke. Les no 1 mondiales ont mis 1h16 pour se qualifier.

Samedi en demi-finale, Martina Hingis et Yung-Jan Chan affronteront les têtes de série no 3, la Hongroise Timea Babos et la Tchèque Andrea Hlavackova. Une équipe qu'elles viennent de battre, le 8 octobre dernier, en finale à Pékin (6-1 6-4). (si/nxp)