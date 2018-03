Holdener encore deuxième derrière Shiffrin

Wendy Holdener a signé son septième podium en slalom de l'hiver en prenant la 2e place des finales à Are derrière Mikaela Shiffrin. Très bon 6e rang de Michelle Gisin.

La Schwytzoise voulait une première victoire en slalom cet hiver, elle devra encore attendre. La faute, une fois de plus, à l'extraterrestre Mikaela Shiffrin. L'Américaine a signé son septième succès dans la discipline cette saison sur neuf courses. Au total, Shiffrin passe à 43 victoires et alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 23 ans...

Belle remontée

Wendy Holdener savait que la tâche serait rude après une première manche qui la voyait pointer à 72 centièmes de la patronne du ski féminin. Cinquième du tracé initial, la skieuse d'Unteriberg a réussi une belle remontée pour terminer sur le podium en tant que dauphine d'une Mikaela Shiffrin à nouveau irrésistible.

Bosseuse invétérée, celle qui possède désormais deux gros globes et cinq globes de la discipline a enfoncé ses rivales comme au plus fort de sa domination. Wendy Holdener se retrouve ainsi à 1''58 de Shiffrin. Le podium est complété par la championne olympique Frida Hansdotter à un centième de la Suissesse.

«J'aurais voulu inquiéter davantage Mikaela lors des deux manches, mais l'ensemble de cette saison est extrêmement positif, a réagi la Schwytzoise au micro de SRF. Je ne suis pas super satisfaite de mes deux manches mais j'étais soulagée de voir du vert en franchissant la ligne. Et que les centièmes, en l’occurrence un, soient en ma faveur face à Frida Hansdotter m'a fait plaisir.»

«C'est incroyable»

Pour Mikaela Shiffrin, c'est avec un sourire éclatant qu'elle a accepté ce cinquième globe et cette 43e victoire: «C'est incroyable. Ce globe, je le mets tout près de mon cœur, il est spécial. Vous savez, c'est toujours difficile, de plus en plus. Les autres filles s'améliorent et parviennent à suivre le rythme. Ceci dit je suis fière. C'est un rêve d'avoir le gros globe une fois encore.»

Les deux autres Suissesses engagées ont fait bonne figure. Surtout Michelle Gisin qui a réussi son meilleur résultat de l'hiver en slalom et égalé sa meilleure performance dans la discipline. Jusque-là, elle n'avait jamais fait aussi bien qu'une sixième place à Sestrières en décembre 2016. Quant à Denise Feierabend, elle a montré un visage conquérant pour finir au 12e rang.

(ats/nxp)