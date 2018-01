Hopman Cup: Bencic battue par Kerber

La Suisse et l'Allemagne, qui en sont à 1-1, devront se départager dans le double mixte. Il a manqué un peu de jus à Bencic pour aligner une 19e victoire consécutive. Après des succès aussi convaincants qu'encourageants face à la Japonaise Naomi Osaka, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et l'Américaine Coco Vandeweghe, la 74e joueuse mondiale n'a rien pu faire face à une Kerber concentrée et efficace.

Les deux équipes s'affronteront dans la foulée dans un double mixte qui sera donc décisif. La Suisse a déjà gagné deux fois la Hopman Cup, en 1992 grâce à Jakob Hlasek et Manuela Maleeva et en 2001 grâce à... Roger Federer et Martina Hingis.

La dernière victoire allemande remonte à 1995 et avait été signée par Boris Becker et Anke Huber. L'Allemagne, alors représentée par Michael Stich et Steffi Graf, avait également gagné en 1993. (ats/nxp)