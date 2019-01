Il y a 1592 hooligans en Suisse

La base de données sur les hooligans (Hoogan) compte 1592 personnes à la fin du mois de janvier. Elles étaient 1635 l'année dernière à la même période, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la police (Fedpol).

Parmi ces inscriptions, 1153 concernent le football et 499 le hockey sur glace. Les deux tiers des personnes interrogées ont entre 19 et 29 ans. Et l'on ne compte que dix-huit femmes.

Selon Fedpol, 143 nouvelles personnes ont été enregistrées dans la base de données entre juillet 2018 et janvier 2019. Et 145 personnes ont été effacées. Les hooligans restent dans la base de données jusqu'à trois ans après la dernière mesure.

Parmi les mesures figurent 661 interdictions de stade, 437 interdictions de périmètre et douze obligations de se présenter. Les cas de violation de la tranquillité, de la loi sur les explosifs (330 cas), d'interdiction de déguisement (232 cas), de violences et de menaces à l'encontre des fonctionnaires (201 cas) ont été le plus souvent poursuivis.

Le système d'information Hoogan enregistre les données sur des personnes ayant eu un comportement violent lors de manifestations sportives en Suisse ou à l'étranger et contre lesquelles une mesure a été prise.

Pour être incluse dans ce système, la mesure doit avoir été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire et prononcée sur la base d'une infraction pénale portée devant les autorités compétentes. Le but est d'assurer la sécurité de personnes ou de manifestations sportives de manière justifiée et crédible. (nxp)