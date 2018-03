Indian Wells: Bencic passe avec un coup de génie

Belinda Bencic (WTA 68) a enfin renoué avec la victoire. Timea Bacsinszky (WTA 42) a en revanche été éliminée d'entrée à Indian Wells.

Battue lors de ses quatre précédents matches sur le circuit, Belinda Bencic s'est imposée 1-6 6-1 7-6 (7/4) face à la Hongroise Timea Babos (WTA 43) au 1er tour en Californie. La St-Galloise de 20 ans, qui n'avait plus connu les joies de la victoire depuis son exploit signé au 1er tour de l'Open d'Australie face à Venus Williams, a écarté une balle de match mercredi.

Rien ne fut donc aisé pour Belinda Bencic, qui est passée à côté de son premier set. Sa réaction fut cependant remarquable. Et elle n'a rien lâché dans la manche décisive, où elle a effacé une balle de match à 4-5 sur son service avant de faire la différence au jeu décisif.

Ex-no 7 mondial, Belinda Bencic subira un test intéressant au 2e tour. La St-Galloise se mesurera pour la première fois à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 6), tenante du titre à Roland-Garros. Elle retrouvera un statut d'outsider qui lui avait parfaitement convenu au 1er tour à Melbourne.

