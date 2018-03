Indian Wells: Federer en demi-finale

Le N.1 mondial et tenant du titre Roger Federer n'a laissé aucun espoir jeudi au prodige sud-coréen Chung Hyeon et disputera samedi sa onzième demi-finale à Indian Wells.

Cette fois, Chung a pu défendre ses chances, mais cela n'a pas suffi pour faire trembler le roi du tennis masculin. Deux mois après leur premier duel, en demi-finales de l'Open d'Australie, écourté sur abandon du Sud-Coréen handicapé par de douleureuses ampoules sous les pieds, Federer s'est imposé en deux sets 7-5, 6-1.

Chung, 21 ans, a tenu le choc pendant les dix premiers jeux, mettant parfois en difficultés Federer avec ses retours de service fulgurants. Mais c'est le Sud-Coréen qui a craqué le premier au 11e jeu et cédé son service, perturbé par le vent et l'enjeu.

Chung a débuté le second set tambour battant et s'est offert trois balles de break d'entrée, mais Federer, serein, a laissé passer l'orage et conservé sa mise en jeu. Il a ensuite enchaîné les jeux face un adversaire visiblement touché au moral.

«Sauver plusieurs balles de break, notamment au deuxième set, m'a fait du bien et donné confiance. Chung est vraiment un adversaire difficile, notamment en retours de service», a expliqué le Suisse qui a signé sa 16e victoire en autant de matches cette saison et qui est désormais assuré de rester N.1 mondial la semaine prochaine.

Son prochain adversaire est un autre représentant de la génération montante, le Croate Borna Coric, 49e mondial, qui a battu plus tôt du Sud-Africain Kevin Anderson, 8e au classement ATP, 2-6, 6-4, 7-6 (7/3). «Il a 21 ans comme Chung, frappe fort et retourne bien comme lui, il est en confiance, cela va être un match intéressant», a souligné Federer. (afp/nxp)