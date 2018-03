Iniesta envisage d'arrêter avec la Roja

Andrés Iniesta annonce réfléchir à arrêter avec le club espagnol mais affirme n'avoir pris encore aucune décision.

«Pour le moment et par la force de l'âge, c'est peut-être ma dernière apparition en sélection si Dieu le veut», a déclaré Iniesta jeudi dans une interview à la radio Cadena Ser. «C'est un peu similaire avec ce qui peut m'arriver en club. Je ne veux pas non plus y être pour y être», a expliqué le milieu de terrain âgé de 33 ans.

Iniesta, dont un événtuel départ en Chine a fait l'objet de rumeurs récemment, a indiqué, après réflexion, qu'il n'avait pas encore pris de décision.

Décision avant le 30 avril

«Si je reste ce sera parce que je me sens à 200% dans tous les domaines et sinon, si je ne le fais pas, c'est parce que j'estimerai que je n'en suis pas capable», a déclaré le joueur au rassemblement de la sélection ibèrique.

Andres Iniesta a annoncé que la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 serait probablement sa dernière apparition avec la sélection espagnole.

«C'est un moment qui devait arriver tôt ou tard, je ne me suis pas encore décidé», a insisté Iniesta, qui informera le Barça de sa décision avant le 30 avril.

A l'automne dernier, l'emblématique maître à jouer des Blaugrana a signé un contrat «à vie» avec son club formateur, pratique rarissime dans le football qui lui permet de choisir de lui-même quand quitter son club de toujours.

(afp/nxp)